Membrii CA au condamnat declaraţiile lui Andrei Năstase, asupra PUBLIKA TV

O declaraţie regretabilă, nepermisă pentru un politician. Astfel au comentat membrii Consiliului Audiovizualului atacul vicepremierului Andrei Năstase asupra postului nostru de televiziune, prin care şi-a exprimat regretul că nu a reuşit să epureze presa incomodă, după ce a ajuns la guvernare. Reprezentanţii CA condamnă un astfel de comportament la adresa jurnaliştilor şi califică aceste declaraţii drept presiuni directe asupra presei.



"Eu consider că o declaraţie de genul ăsta nu trebuia făcută. Fiindcă, indiferent, presa oricât de bună sau rea ar fi are dreptul la existenţă fiindcă în momentul în care încerci să impui un punct de vedere unui post de televiziune deja atentezi la libertatea postului de televiziune. ",a spus membrul CA, Lidia Viziru.



"Consider că este o declaraţie regretabilă nepermisă pentru un politician. Ţine de dumnealui această declaraţie",a spus membrul CA, Artur Cozma.



Un alt membru al CA, Corneliu Mihalache, susţine că o asemenea retorică este inadmisibilă pentru un politician aflat la guvernare.



"O astfel de retorică este admisibilă în cazul în care politicianul este în opoziţie, deşi tot nu este foarte acceptabilă, dar cel puţin este explicabilă. În cazul în care politicianul este la guvernare, este foarte grav pentru că nu poate să îşi permită un politician responsabil astfel de declaraţii descalificante", a spus membrul CA, Corneliu Mihalache.



Amintim că, acum câteva zile, în cadrul unei conferinţe de presă, Andrei Năstase şi-a exprimat regretul că nu a reuşit să epureze presa incomodă, după ce a preluat guvernarea.



"Marele meu regret, dar marele meu regret este că atunci, în iunie 2019, când am venit la guvernare n-am făcut ceea ce au așteptat toți cetățenii Republicii Moldova. Să epurăm, dacă putem spune, să asanăm spațiul mediatic din Republica Moldova", a spus președintele PPDA, Andrei Năstase.



Reprezentanţii ONG-urilor de media, deşi au promis că vor examina posibilitatea de a emite o declaraţie referitoare la acuzaţiile lui Andrei Năstase, deocamdată nu au făcut acest lucru.

Aceştia au menţionat, însă, că afirmaţiile liderului PPDA sunt regretabile şi descalificante. La Forumul mass-media organizat în ziua în care Năstase a făcut declaraţia scandaloasă, a fost aprobată o rezoluţie în care se spune că, odată cu schimbarea regimului politic în iunie 2019, s-a redus numărul cazurilor de intimidare și hărțuire a jurnaliștilor.

Însă, în această rezoluţie nu se menţionează nimic despre declaraţia liderului PPDA