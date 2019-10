Membrii Asociaţiei Parlamentul-90: Discursul lui Igor Dodon de la tribuna ONU atentează la norma constituţională şi este contrar Declaraţiei de Independenţă

Discursul preşedintelui Igor Dodon de la tribuna ONU atentează la norma constituţională şi este contrar Declaraţiei de Independenţă. O spun membrii Asociaţiei „Parlamentul-90”, care au emis o declaraţie în acest sens. Ei spun că prin discursul său, şeful statutului a scuipat pe voinţa poporului.



"Pe declaraţia suveranităţii a scuipat, pe Declaraţia Independenţei a scuipat, pe însăşi Constituţie pe care a jurat a scuipat şi a scuipat pe voinţa poporului", a declarat Alexandru Arseni, semnatar al Declaraţiei de Independenţă.



Alexandru Arseni afirmă că şeful statului era obligat la ONU să ceară retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În schimb, prin discursul său, preşedintele a justificat prezenţa armatei a 14-a, iar pe cei care în 1992 şi-au apărat patria i-a făcut vinovaţi de război. Mai mult, potrivit prim-vicepreşedintelui Asociaţiei „Parlamentul-90”, Dodon a făcut acest lucru premeditat.



"Nu aş spune că e din greşeală. Nu poţi să te duci la aşa forum știind de la început cum a fost acceptată Moldova în cadrul ONU, şi să spui aşa cuvinte, oamenii s-au indignat. Noi, cetăţenii care am fost jigniți şi cei care în genunchi am votat independenţa au fost jigniți, înseamnă că au fost nişte acţiunii premeditare", a declarat Alexandru Arseni, semnatar al Declaraţiei de Independenţă.



Autorii declaraţiei mai spun că Igor Dodon a greşit şi când a spus că în Moldova conviețuiesc reprezentanți ai 125 de etnii, dar şi că „o treime din populație se autoidentifică drept vorbitoare de limbă rusă”. În opinia semnatarilor Declaraţiei de Independenţă, afirmaţia este neargumentată şi ilegală. Membrii Asociaţiei nu sunt de acord nici cu declaraţia şefului statului potrivit căreia „Limba rusă are statut de comunicare interetnică în Moldova”. Potrivit semnatarilor, Dodon neagă astfel prevederile Constituție. Preşedintele nu a comentat deocamdată acuzaţiile.



Recent, Igor Dodon a susținut un discurs la Adunarea Generală a ONU în care a lăudat Federaţia Rusă. Premierul Maia Sandu a declarat că opinia şefului statului nu reflectă poziţia Guvernului şi că Dodon nu a avut suficientă bărbăție la ONU. Anul trecut, de la tribuna Adunării Generale a ONU, fostul premier Pavel Filip a condamnat Rusia pentru menţinerea forțelor militare și a armamentelor sale pe teritoriul țării noastre.