Melania Trump, dezvăluiri importante despre căsnicia şi trecutul ei: Am fost atrași unul de altul încă din prima zi

Melania Trump a oferit un interviu postului de televiziune american Fox news în care a făcut mai multe dezvăluiri importante despre căsnicia și trecutul ei. Prima Doamnă a Americii a fost sinceră cu reporterul, căruia i-a povestit că a existat o chimie fantastică între ea și Trump, chimie care există și astăzi.

Fostul model, în vârstă de 48 de ani, și-a amintit de începuturile carierei sale, dar și despre cum l-a cunoscut pe Donald Trump și cum a ajuns să se căsătorească cu el, deși era o diferență de 24 de ani. "După ce am terminat studiile, m-am apucat de modelling și am trăit la Milano și Paris înainte de a mă muta la New York în 1996. Și apoi, cariera – îmi iubeam cariera, am rămas în New York și iată-ne acum tot aici", a mărturisit Melania Trump pentru postul de televiziune american.

Tot la New York, Melania l-a cunoscut pe Donald Trump. "Când ne-am cunoscut, în 1998, am simțit o puternică atracție unul pentru celălalt, așa că am început să ne întâlnim și ne-am întâlnit mult timp înainte de a ne căsători, apoi ne-am căsătorit și am făcut un copil, dar am fost atrași unul de altul încă din prima zi", și-a amintit aceasta.

Melania și Donald Trump s-au logodit în aprilie 2004 și s-au căsătorit la 22 ianuarie 2005 la biserica episcopală Bethesda-by-the-Sea, de pe insula Palm Beach din Florida. Cei doi au un fiu, Barron, născut în 2006, scrie tabu.ro.