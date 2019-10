Meghan Markle vorbeşte despre provocările de a fi proaspătă mamă şi persoană publică

Ducesa de Sussex a povestit într-un documentar de televiziune despre dificultăţile cu care s-a confruntat în perioada maternităţii ca persoană aflată în centrul atenţiei publice, potrivit Press Association.Meghan, care a născut în luna mai un băieţel pe nume Archie, a vorbit despre sentimentele de vulnerabilitate resimţite în timpul sarcinii şi ca proaspătă mamă în timp ce se afla permanent în atenţia presei.Într-un interviu acordat jurnalistului Tom Bradby de la postul de televiziune britanic ITV, înregistrat în timpul turneului recent întreprins împreună cu prinţul Harry în sudul Africii, ducesa a adăugat că ''nu mulţi oameni m-au întrebat dacă sunt bine''."Uite, orice femeie, în special atunci când este însărcinată, este într-adevăr vulnerabilă aşa că devine foarte solicitant, iar apoi, la fel după ce apare nou-născutul, ştii?", a spus ducesa când a fost întrebată cum se descurcă în rolul de mamă."În mod special ca femeie, nu este uşor. Iar toate astea se întâmplă când încerci să fii proaspătă mamă sau tânără căsătorită (...)"."Şi de asemenea, mulţumesc pentru întrebare pentru că nu mulţi oameni m-au întrebat dacă sunt bine. Dar este un lucru foarte real care se întâmplă în spatele scenei".Întrebată dacă se poate spune că a fost ''cu adevărat o luptă'', Meghan a răspuns ''Da.''Interviul face parte dintr-un documentar despre turneul de 10 zile întreprins luna trecută de cuplul princiar în care Harry face de asemenea dezvăluiri despre durerea resimţită după moartea mamei sale.Harry a spus că a simţit o presiune semnificativă în rolul de membru al familiei regale aflate în vizorul presei şi a fost în mod special afectat de amintirile pe care le are referitoare la relaţia mamei sale cu presa."Probabil este ca o rană care mă macină, cred", a spus prinţul."Cred că a face parte din această familie, în acest rol, în această slujbă... de fiecare dată când văd o cameră de luat vederi, de fiecare dată când aud un clic, de fiecare dată când văd lumina unui bliţ, îmi aduce aminte de acel moment, aşa că din acest punct de vedere este cea mai dureroasă reamintire a vieţii ei, în loc să fie cea mai bună"."Aflându-mă aici, 22 de ani mai târziu, încercând să finalizez ceea ce a început, va fi extrem de emoţionant, dar tot ceea ce fac îmi aminteşte de ea.""Cum spuneam, în rolul ăsta, cu slujba asta şi genul de presiune care vine cu toate astea, îmi amintesc de lucrurile rele, din nefericire".În timpul turneului, Meghan şi fiul său, Archie, au stat în Africa de Sud în timp ce Harry a vizitat Malawi, Botswana şi Angola, unde a readus în prim-plan campaniile mamei sale împotriva minelor antipersonal, scrie agerpres.ro "A fost destul de emoţionant să calc pe urmele mamei mele după 22 de ani. Trebuie să terminăm lucrurile începute", a spus Harry.După încheierea turneului, ducele şi ducesa au demarat acţiuni separate în justiţie împotriva unor publicaţii, Meghan dând în judecată Mail on Sunday în legătură cu publicarea unei epistole scrise de ducesă tatălui său.La rândul său, Harry a demarat o acţiune pe lângă Înalta Curte în legătură cu o presupusă interceptare ilegală a mesajelor sale vocale de către jurnalişti de la Sun, News of the World şi Daily Mirror.Documentarul ''Harry & Meghan: An African Journey'' va fi difuzat de postul de televiziune britanic ITV duminică la 9:00 pm ora locală.