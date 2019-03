Megadeth va lansa în curând un ALBUM NOU. Ce surprize mai pregăteşte Dave Mustaine (VIDEO)

2019 pare a fi un an încărcat pentru multe trupe, iar Megadeth nu se lasă mai prejos, transmite maximumrock.com.



Se planifică un nou album, iar vocalistul și chitaristul Dave Mustaine confirmă că intenționează ca noul material să conțină 12 sau 13 piese, opt dintre ele fiind aproape gata. "Contractul meu spune că am voie doar opt piese per album, dar nu pot face asta – mă simt de parcă aș trișa."

Mustaine susține că lucrează la noile melodii de la zece dimineața la șapte seara ori de câte ori se află acasă. Chris Rakestraw face parte și de această dată din echipa de producție, participând anterior la co-producția ultimului album, "Dystopia" (2016).

"Există o piesă care e preferata întregii echipe", spune într-un interviu pentru Music Radar, "dar nu înseamnă că e singura piesă bună pe care o avem până acum. Să spunem doar că știu că atunci când am acea primă bucată care place tuturor, sunt pe drumul cel bun."

Intenția lui Dave este de a crea un album care să-i facă pe fani să asculte tot conținutul fără să dea skip, așa cum era experiența lui cu vinilurile în tinerețe, când se mulțumea cu 45 de minute de muzică fără a sări peste ce nu-i place. Știe că odată cu tehnologia și opțiunile de skip și fast forward, muzica trebuie să fie demnă de a fi ascultată de la cap la coadă. În același interviu, Dave afirmă că "pe lângă album, avem și alte surprize în mânecă".

Pe lângă noul album, Megadeth lansează vinerea aceasta, pe 22 martie, noua compilație "Warheads on Foreheads" și vor aniversa cei 35 de ani de activitate cu un roman grafic bazat pe cele mai bune piese ale lor, "Death By Design" în colaborare cu Heavy Metal. Romanul grafic iese în lume pe 5 iunie, fiecare piesă aleasă reprezentând un capitol al cărții. Lista cu artiștii care vor ilustra fiecare capitol (numit după melodie) se află mai jos.