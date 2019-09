Medina şi Peterson au câştigat a opta etapă a sezonului

Brazilianul Gabriel Medina şi americanca Lakey Peterson a triumfat în cea de-a opta etapă a Campionatului Mondial de Surfing, desfăşurată în statul California din Statele Unite ale Americii.

În finală deţinătorul titlului, s-a impus în faţa conaţionalului său Filipe Toledo. În urma acestui succes, Medina a devenit lider clasamentului general.



"Sunt foarte fericit acum că am câştigat. Vântul a fost unul bun, placa era în regulă. Am dat tot ce am avut mai bun atâta timp, cât am fost în apă. Sunt fericit pentru victoria obţinută. Mai avem 3 etape şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper că realizez cea mai mare performanţă din carieră, cea de a fi triplul campion mondial", a spus surfistul, Gabriel Medina.



În finala concursului feminin, Lakey Peterson a învins-o pe franceza Johanne Defay. Americanca este pe locul secund în ierarhia generală.

Următoarea etapă este programată pentru perioada 3-13 octombrie şi va avea loc în Franţa.