Medicul urolog, Sabina Şevcenco, va deveni prima femeie profesor universitar din Viena în acest domeniu al medicinei

S-a născut în Moldova, dar a cunoscut succesul peste hotare. Vorbim despre medicul urolog Sabina Şevcenco, care în câteva luni va deveni prima femeie profesor universitar din Viena în acest domeniu al medicinei. Are în palmares mai multe realizări printre care 28 de publicaţii în urologie, dar şi sute de pacienţi operaţi.



Primul pas în medicină, Sabina Şevcenco l-a făcut acum 15 ani când s-a înscris la Universitatea de Medicină "Nicolae Testimiţeanu" din Chişinău. A fost admisă, însă, aici a studiat doar un an.



"De la început îmi doream să fac neurochirurgia, însă, domnul profesor Zapuhlîh mi-a spus că neurochirurgia ar trebui să o faci într-o ţară cu limba germană şi m-am decis pentru Austria. Până la urmă am reuşit şi am făcut urologia", a spus urologul, Sabina Șevcenco.



De mai bine de 14 ani, Austria i-a devenit medicului a doua casă. A absolvit Facultatea de Medicină de la Universitatea de Stat din Viena, după care a urmat rezidenţiatul.

Acum, lucrează în calitate de urolog la "DonauSpital" şi "Paracelsus Medical Clinic", la ultima instituţie predă şi ore studenţilor. Sabina Şevcenco spune că se concentrează foarte mult pe munca sa şi nici nu mai ştie numărul intervenţiilor efectuate.



"După a suta operaţie, cum zice un coleg de al meu, nu am mai început să le mai număr. Am avut şi pacienţi care au fost în tratamentul urologic în domeniul oncologiei din Republica Moldova. I-am tratat şi sper că totul e ok", a spus urologul, Sabina Șevcenco.



Acum, doar câteva luni o mai despart de titlul pentru care a muncit mult timp, spune Sabina Şevcenco.



"Aştept foarte mult saltul în carieră. Devin profesor universitar. După câte ştiu sunt prima femeie în Austria în urologie, care reuşesc să mă habilitez", a spus urologul, Sabina Șevcenco.