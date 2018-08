MEDICINĂ GRATUITĂ. Oamenii de la sate vor beneficia de servicii de calitate şi la timp, iar copiii, de asistenţă stomatologică

Programul de examinări profilactice Un doctor pentru tine vine să contribuie la crearea unor condiţii egale, în care toţi cetăţenii, indiferent unde locuiesc, la sat sau la oraş, trebuie să fie asiguraţi cu servicii medicale de calitate şi la timp, a declarat Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari, în cadrul lansării programului respectiv, de către prim-ministrul, Pavel Filip.

"Multstimate domnule prim-ministru, onorată asistenţă, campania de examinări medicale profilactice în sate, cu genericul Un doctor pentru tine, lansată astăzi, de către domnul prim-ministru, vine să contribuie la crearea unor condiţii egale în care toţi cetăţenii, indiferent unde locuiesc, la sat sau la oraş, trebuie să fie asiguraţi cu servicii medicale de calitate şi la timp.

Propunerea lansării acestei campanii a fost sustinută pe deplin de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale şi nu numai de noi, dar şi de colegii noştri din cadrul instituţiilor medico-sanitare Republicane, Municipale, dar cel mai mult, de acei colegi care îşi duc astăzi activitatea în satele noastre şi care cu siguranţă, s-au oferit activ să se implice în realizarea acestei campanii.

Examinările medicale profilactice la sate vin şi întru susţinerea şi realizării politicii statului în domeniul sănătăţii, realizării programelor naţionale în combaterea şi prevenirea tuberculozei, dar şi a cancerului. Nu în ultimul rând, în prevenirea şi diagnosticarea timpurie precoce a altor maladii la popuaţia ţării.

Campania Un doctor pentru tine va derula începând de astăzi, în localităţile rurale din Republica Moldova şi prevede, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţeanu", Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi instituţiile medico-sanitare, precum şi autorităţile publice locale, care s-au oferit deschis să vină cu un suport în susţinerea acestei campanii. Desigur în comun, ne-am propus să asigurăm servicii medicale accesibile, universale, prin mai multe componente.

În primul rând, prin oferirea consultaţiilor medicale de către specialiştii de profil din diverse domenii, care sunt cel mai des solicitate de cetăţenii noştri. Aici s-au oferit să vină cu suport colaboratorii catedrei militare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmaceutică "Nicolae Testimiţeanu", dar şi medicii rezidenţi.

Deplasările se vor realiza în corespundere cu un grafic porestabilit, care va fi public plasat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, totodată, va fi adus la cunoştinţă de către medicii de familie populaţiei, astfel ca să vină cât mai multă lume şi să beneficieze de serviciile specialiştilor în domeniu. De asemenea, iată că vom purcede, începând cu ziua de astăzi, în primele şase localităţi, acestea sunt: Horeşti, or. Ialoveni, Hruşova, or. Criuleni, Bulboaca, or. Anenii Noi, Coşniţa, or. Dubăsari, Gura Galebenei, or. Cimişlia, precum şi Cojuşna, or. Străşeni.

Totodată, vom lansa şi aceste examinări radio-diagnostice digitale în scopul depistării tuberculozei şi a cancerului pulmonar. Pe lângă faptul că aceste examinări vor cuprinde populaţia ţintă cu risc sporit de îmbolnăvire, cu implicarea activă a medicilor de familie în programare, cu siguranţă, deplasarea acestor instalaţii disponibile inclusiv cu specialiştii în domeniu, vor veni şi cu un suport considerabil pentru medicii de familie în oferirea asistenţei corespunzătoare specializată.

Iată că în acest sens, în perioada 2-15 august curent, examinările respective se vor desfăşura în raioanele Criuleni şi Făleşti.

Încă un element important în campania naţională, lansată astăzi de prim-ministru, Un doctor pentru tine, este şi accesul copiilor la asistenţă medicală stomatologică, prioritar vom merge în istituţiile şi în sectoarele rurale unde lipsesc cabinetele stomatologice. Aici, de asemenea, cu un suport considerabil a venit Universitatea de Stat De Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţeanu", dar şi Policlinica Republicană Stomatologică, şi iată că începând cu ziua de astăzi şi până la finele anului, de astfel de servicii medicale stomatologice pentru copii, vor beneficia raioanele Hânceşti, Orhei, Cantemir, Căuşeni, Rezina, Şoldăneşti, Făleşti, Cimişlia şi Comrat.

În acest context, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale îndeamnă şi încurajează populaţia să devină mai responsabilă faţă de sănătatea sa şi să beneficieze de aceste servicii medicale prestate în cadrul capmaniei Un doctor pentru tine. Mulţumim domnului prim-ministru pentru iniţiativă şi lansărea acestui program foarte important pentru sănătatea cetăţenilor.

Iată stimaţi colegi încă o constatare, când unii doar vorbesc, Guvernul Filip face paşi concreţi. Noi credem cu tărie că această campanie reprezintă o soluţie adecvată în contextul reformelor lansate de Guvern şi de aducere a medicinei cât mai aproape de cetăţeni, precum şi, de ce nu, să răspundem aşteptărilor acestora. Mult succes tuturor colegilor, medicilor implicaţi în această campanie şi multă sănătate beneficiarilor, care desigur aşteaptă aceste servicii în teritoriu. Vă mulţumesc", a declarat Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari.