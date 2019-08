Medicii unui spital din Capitală sunt acuzați de neglijență de către pacienți

FOTO: PUBLIKA.MD

Rudele unei femei de 69 de ani, bolnavă de diabet zaharat, acuză de neglijenţă medicii din cadrul Spitalul municipal "Sfânta Treime". Acestea spun că pacienta a fost externată vinerea trecută, chiar dacă avea infecţii şi răni profunde pe corp. Acum câteva săptămâni, Tamara Bostan s-a rănit la un picior. Chiar dacă a fost operată, starea de sănătate s-a agravat. După ce s-a tratat la Spitalul "Sfânta Treime", medicii au externat-o, dar sora ei se plânge că femeia s-a întors acasă mai bolnavă decât era.



"M-am dus vineri la dânsa după ce au scris-o acasă. Eu atunci nu am observat, dar m-am uitat numai la picior - tot rană curgea, tot rana era vie. Dar la spate nu m-am uitat, nici prin cap nu mi-a dat ce poate să mai fie şi la spate", a spus Aurica Chicu, sora pacientei.



Cea care a alertat imediat rudele a fost vecina pacientei, care îngrijea de femeie în ultimele zile.



"Acolo era o străşnicie, nu pot să descriu, pentru că era carne vie. Viermii erau aşa.

- Şi erau mulţi?

- Foarte mulţi.", a zis Valentina Musavschi, vecina pacientei.



"Am venit iar din nou, mă uit că ea iar si simte rău şi gata, teperatură. Deamu am bătut alarma."



La insistenţa surorii, femeia a fost internată din nou la Spitalul "Sfânta Treime". Totuşi, medicii spun că nu au greşit cu nimic atunci când au externat-o, pentru că astfel de răni pot fi tratate în condiţii casnice.



"Ele se tratează escarele până la trei luni, chiar şi un an de zile se tratează. Deci vă daţi seama că noi nu putem să tratăm pacienta care are nevoie de îngrijiri paleative în spital o lună de zile sau chiar mai mult de o lună de zile", a zis Gheorghe Strajescu, vicedirectorul Spitalului Clinic Municipal "Sfînta Treime".



Doctorii neagă faptul că pacienta ar fi acuzat simptome atât de grave, chiar şi acum când a fost internată repetat.



"Nu pot să mă axez la aceşti viermi, pentru că nu i-am văzut şi nu i-aţi văzut nici dumneavoastră, este din spusele dumneavoastră sau probabil, ale rudelor. Noi nu am văzut viermi în Secţia de Interna când a venit pacienta", a declarat Gheorghe Strajescu, vicedirectorul Spitalului Clinic Municipal "Sfînta Treime".



Medicii spun că pacienta ar mai putea beneficia de îngrijirea specialiştilor câteva săptămâni, după care va fi externată, din nou, pentru îngrijiri, acasă.