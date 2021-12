Medicii trag semnal de alarmă. Moldovenii consumă pre mult zahăr şi îndeamnă părinţii să reducă cantitatea dulciurilor la copii

Autoritățile din sănătate publică trag un semnal de alarmă și spun că moldovenii consumă prea mult zahăr. Iată de ce, în perioada sărbătorilor de iarnă, părinții sunt îndemnați să nu le dea copiilor dulciuri sau să limiteze cantitatea acestora. Medicul pediatru Adela Stamati spune că dulciurile, consumate în exces, pot duce la apariția problemelor de sănătate.''Aceste dulciuri mai conţin şi alte substanţe care sunt foarte nocive mai ales pentru organismul în creştere. Ele conţin diferite adaosuri, aromanizatoare, diferite adaosuri gustative, care pe lângă faptul că produc efecte nocive asupra sistemului digestiv şi apariţia sindromului metabolic au şi o recursiune asupra constatărilor alergice.'', a declarat Adela Stamati, medic pediatru.Cu toate astea, părinţii și bunicii deja au făcut rânduri la tarabele cu bomboane din piețe.''Pentru nepoţei mai tare am venit, nu pentru noi. Şi fructe desigur şi fructe la sărbătoare, dar copiii preferă şi dulciuri.''''Totdeauna vrea o bombonică. Cum n-ar fi, îi dai şi o fructă, dar bombonica-i bombonică pentru copil.''''Eu consider că mai bine să mânânce fructe decât dulciuri, dar copiii aşteaptă cadouri. Este singura sărbătoare când ei or să primească cadouri dulci. ''Şi vânzătorii spun că, în ajunul sărbătorilor de iarnă, au crescut considerabil vânzările.''- În ajunul sărbătorilor chiar se simt, cumpărătorii sunt mai cointeresaţi, majoritatea fac cadouri înafară.- Vedem că aveţi cutii speciale pentru copii, le cumpărăr de obicei?- Da, da, chiar în ajun de Sfântul Nicolae merg bine.''Potrivit unui studiu realizat recent, un moldovean consumă de cinci ori mai mult zahăr decât are nevoie organismul său.