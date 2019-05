Medicii moldoveni fac o constatare ALARMANTĂ: Tot mai mulţi oameni suferă de PSORIAZIS

Numărul pacienţilor care suferă de psoriazis s-a dublat în ultimii ani.

Creşterea alarmantă, dar şi cauza apariţiei acestei boli nu poate fi explicată, deocamdată, de medici.

O ipoteză ar fi că unii moştenesc maladia, iar pe alţii îi îmbolnăvesc E-urii din alimentaţie, dar şi mediul stresant. Cel mai grav este că specialiştii nu au găsit încă un tratament eficient, ci au învăţat doar să ţină boala în frâu.

Totuşi, o treime din numărul de pacienţi ajung pe patul de spital din cauza complicaţiilor.



"Totul mă doare, oasele mă dor, doar eu ştiu cum merg. Încă acum s-au dezumflat picioarele de când am venit aici", a spus Lucia Bainiţchi, o pacientă.



Iniţial lupta doar cu petele roşii, acum boala s-a agravat şi riscă să nu mai poată călca pe picioare. Cu aceste simptome se confruntă femeia în vârstă de 57 de ani, pe care am întâlnit-o internată în Spitalului Republican. Femeia spune că suferă de psoriazis de 18 ani şi crede că s-a îmbolnăvit pe când muncea la o fabrică de produse chimice. Întrucât maladia se mai transmite şi genetic, toţi cei trei copii ai femeii au deja primele simptome ale acestei boli.



"La amîndouă fete şi la băiatul cel mai mare. La el spatele îl doare ca şi pe mine, dar fetele cu picioarele, ca şi mine", a comunicat femeia.



"Boala este foarte răspândită şi acum este o incidenţă în creştere având în vedere condiţiile nocive de lucru, mediul ambiant", a spus Elena Deseatnicova, reumatolog Spitalul Republican.



Şi stresul ne face vulnerabili în faţa celei mai răspândite maladii ale pielii din ultimii ani.



"Stresul de la mutat în casă nouă. Avem un studiu care demonstrează că chiar mutarea la casă nouă poate provoca psoriazis",



Cea mai răspândită formă de psoriazis este cea a scalpului.



"Dacă deschidem părul aproape tot capul este în plăgi. Pacienta îşi aplică unsorile, însă oricum."



Cel mai grav este că

psoriazisul afectează şi alte organe interne. Situaţia alarmantă i-a adunat pe aproape 300 de specialişti din ţară şi de peste Prut la un seminar de instruire în Chişinău, unde au învăţat cum pot diagnostica şi trata corect această boală.



"Psoriazisul afectează şi sistemul cardiovascular. Poate să ducă la infarct, poate să ducă la boala cerebral vasculară, la accidente vasculare, afectare renală şi determină clar decesul pacienţilor", spune Liliana Groppa, medic traumatolog, Spitalul Republican.



"Sunt şi boli neurologice şi totul trebuie tratat împreună cu alte specialităţi", afirmă Ruxanda Ionescu, profesor reumatologie Universitate "Carol Davila", Bucureşti



La nivel mondial cei mai mulţi pacienţi se înregistrează în Statele Unite Ale Americii. Boala a afectat şi o multitudine de celebrităţi de pe glob, printre care şi Kim Kardashian vedeta unui reality show, care afirmă că nici averea de milioane pe care o are nu o ajută să scape de această maladie.