Medicii le-au spus părinților că fiul lor mai are de trăit numai 10 minute. Ce s-a întâmplat după, te va emoţiona până la LACRIMI

John Drummond din Basildon, Essex, a povestit momentele îngrozitoare prin care a trecut atunci când medicii l-au sfătuit să-și ia adio de la fiul lui de aproape 2 ani pentru că acesta mai are doar câteva minute de trăit, scrie libertatea.ro.

Ted se lupta deja cu leucemia, atunci când a luat o infecție cu e.coli în timp ce se află într-o vacanță alături de familia lui. După ce a contactat bacteria, părinții au fost anunțați de doctori că este puțin probabil ca fiul lor să fie suficient de puternic pentru a combate combinația potențial letală.

Avertizați că mai are puțin și moare, John și soția lui, au auzit cuvintele pe care niciun părinte nu ar trebui să le audă vreodată: "Trebuie să părăsiți camera, îl vom pune în comă indusă. Sărutați-l pe creștet, mai are 10 minute rămase."

Băieţelul nu a murit însă, a reuşit să lupte şi să învingă și infecția periculoasă, dar și cancerul.

Acum are 10 ani și este ambasador pentru Beads of Courage, un program făcut de familia sa și finanțat de Children with Cancer UK.

Beads of Courage ajută copiii să lupte împotriva cancerului, oferindu-le, printre altele, mărgele special colorate pentru a marca fiecare tratament sau procedură prin care trec.