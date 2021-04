Medicii din țara noastră care s-au vaccinat cu cele două doze de ser împotriva COVID-19 spun că pot respira uşuraţi

După mai bine de un an de război crâncen cu noul coronavirus, medicii care s-au vaccinat cu cele două doze de ser împotriva COVID-19, spun că pot respira uşuraţi. Oleg Botnariuc este medic în secţia de Terapie intensivă de la Spitalul Republican ''Timofei Moşneaga''. El luptă în prima linie pentru vieţile pacienţilor cu forme grave de COVID-19, iar acum trei zile a fost vaccinat cu a doua doză.



"Ne-am hotărât ca să ne vaccinăm, deoarece nu este nimeni protejat de o reinfecție. Noi lucrăm cu pacienţii, bolnavi de COVID suntem supuşi unui risc major de o reinfecție cu COVID", a spus Oleg Botnariuc, medic anesteziolog reanimatolog, Spitalul Clinic Republican.



A făcut rapelul și Olga Pinteac, asistentă medicală la Institutul de Medicină Urgentă: "A fost un disconfort uşor, după prima doză nu am avut nimic, după doza a doua am avut o durere de cap uşoară şi somnolenţă. Avem 70% din colaboratori vaccinaţi şi rata infectării a scăzut".



Despre importanța vaccinării au vorbit și medicii de la Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie "Diomid Gherman"



"Au murit colegii de ai mei, medici, chirurgi. A murit acela de la Soroca, acela de la Cahul. Colegii de ai mei care erau bine merci şi au murit de COVID. Trebuie de vaccinat, este unica metodă de a te apăra de acest virus", a declarat Grigore Zapuhlîh, directorul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie.



De la debutul campaniei de vaccinare, peste 73 de mii de persoane s-au vaccinat cu prima doză de ser, iar aproape cinci mii au primit rapelul. Potrivit Ministerului Sănătăţii, odată cu demararea procesului de imunizare, a scăzut în jumătate numărul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus.