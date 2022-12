Medicii bat alarma! În spitalele pentru copii din Capitală nu mai sunt paturi libere

'' Avem o presiune enormă pe spitalele pentru copii. Spre exemplu, la spitalul boli contagioase pentru copii în ziua de ieri din 70 adresări au fost posibil pentru internări doar 17, din lipsă de paturi. Cu toate că acolo pe 100 de paturi, acolo sunt internaţi peste 130 de copii”.Directorul Spitalului municipal de Boli Contagioase de Copii din Chişinău, Ludmila Bîrca, spune că, în ultimele două săptămâni a crescut de patru ori numărul copiilor care ajung cu gripă şi infecţii virale. În prezent, dintre cei 138 de pacienţi internaţi, 67 sunt bolnavi de gripă. Managerul are şi o explicaţie pentru explozia de cazuri de gripă şi viroze din acest an.''Dacă luăm anii precedenţi, anii pandemici, 20 şi 21, atunci noi gripă practic nu am avut. În această perioadă s-a acumulat o pătură de populaţie care nu au deloc apărare împotriva virusurilor gripale. Plus la asta, a scăzut îngrijorarea faţă de infecţiile respiratorii, dacă în perioada pandemică purtam măşti, evitam locurile aglomerate, mai ales cu copii mici, acum mergem peste tot. ''Spitalele sunt pline şi în ţară. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii Liliana Nicolaescu spune că peste 90% dintre paturile destinate persoanelor care suferă de infecţii respiratorii virale sunt ocupate.''Cazurile predominante sunt la copii, vorbim de copii de vârsta 5 - 14 ani, care constituie peste 80% din numărul total de cazuri. Conform ultimelor date, în spitalele din Moldova se aflau peste 900 copii cu diagnostic de infecţii respiratorii virale acute. ''Datele ANSP arată că săptămâna trecută s-au înregistrat 506 cazuri de infecţii virale respiratorii la 100 mii de locuitori, indicatorul de intensitate înaltă fiind de 608 cazuri.