Medicamentul care nu mai poate fi utilizată în Franţa în tratamentul împotriva COVID-19

De la sfârşitul lunii martie, hidroxiclorochina putea fi prescrisă în Franţa cu titlu derogatoriu doar în spitale şi numai în cazul pacienţilor cu COVID-19 aflaţi în stare gravă, scrie agerpres.ro Însă, un studiu publicat săptămâna trecută în prestigioasa revistă medicală The Lancet şi efectuat pe 96.000 de pacienţi, relevă că atât clorochina cât şi hidroxiclorochina nu şi-au dovedit eficacitatea împotriva COVID-19 în cazul bolnavilor spitalizaţi şi, în plus, această moleculă creşte riscul de aritmie cardiacă şi de deces.Decizia guvernului francez vine în urma unui aviz nefavorabil dat marţi de Înaltul Consiliu pentru Sănătate Publică (HCSP), sesizat de Guvern după publicarea studiului în The Lancet. HCSP a recomandat "să nu se utilizeze hidroxiclorochina în tratamentul COVID-19", cu excepţia studiilor clinice.Decretul publicat miercuri în Jurnalul Oficial interzice de asemenea prescrierea - cu excepţia studiilor clinice - împotriva COVID-19 a medicamentului care combină lopinavir şi ritonavir, două antiretrovirale, în legătură cu care Agenţia Medicamentului a atras atenţia cu privire la riscurile cardiace.