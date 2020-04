Medicamentele antivirale, la mare căutare. Îndemnul farmaciștilor și recomandările medicilor pentru cetățeni

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada 23 - 29 martie, au fost înregistrare 59 de cazuri, cu 90 mai puține decât în săptămâna precedentă. În schimb,puţin peste nouă mii de cazuri.Ea susţine că luna trecută au fost vândute cele mai multe medicamente antivirale, iar cumpărătorii sunt preponderent persoane vârstnice."Antiviralele sunt cele mai solicitate, să vă spun sincer. Dacă luăm ceaiurile pentru răceală și gripă, tabletele, la fel, pentru răceală și gripă. Oamenii își fac rezerve de anumite grupe de medicamente", a menționat Nicoleta Burcovschii."În această perioadă, cele mai solicitate produse sunt anti-viralele. Desigur că noi optăm pentru produsele cu conținut natural, adică recomandăm preparate sută la sută naturale, pe bază de plante sau extracte de propolis. Dintre preparatele solicitate la moment sunt grupele de preparate, care ar fi indicate pentru scăderea temperaturii", a declarat Marta Zlatan, șef de filială.Astfel, cei care prezintă simptome de răceală sunt îndemnaţi să contacteze medicul de familie şi doar de situaţii de urgenţă să apeleze serviciul 112."Permanent avem mămici, persoane mature, care telefonează și ne spun care este starea lor de sănătate și noi le dăm recomandări la telefon. În caz că pacientul sesizează o infecție respiratorie acută, virală, că are febră ridicată, are o rinoree, o tusă, atunci el este obligat să sune la medicul de familie și medicul de familie telefonic îl îndrumă", a explicat Lilia Frunză, medic de familie.Printr-un comunicat pentru presă