Medic de jumătate de secol. Povestea unui doctor, prin mâinile căruia au trecut mii de copii cu cele mai grave afecţiuni

Este unul dintre cei mai longevivi medici pediatri din Moldova. Are o experienţă de peste jumătate de secol, iar prin mâinile sale au trecut mii de copii cu cele mai grave afecţiuni. Vorbim despre doctorul Nicolae Chischin, care de 44 de ani este şeful Secţiei Reanimare de la Spitalului de Copii nr.1 din Capitală.

”Aici vin copii cu cele mai grave afecţiuni”.

”După moartea unui copil, mult timp nu poţi să-ţi revii. Cu moartea nu poţi să te obişnuieşti”.

Nicolae Chischin s-a născut în oraşul Ismail, regiunea Odesa. Şi-a început cariera în medicină acum 50 de ani într-un sat din sudul Moldovei.

”Şase ani am învăţat. Am fost trimis să lucrez în satul Moscovei, raionul Cahul. Aveam atunci 23 de ani. Am lucrat în sat șase ani, am învăţat foarte multe acolo. A fost cea mai bună şcoală. Pentru că ce vezi în sat, nicăieri nu o să mai vezi”, a povestit şeful Secţiei Reanimare, Spitalul pentru Copii nr.1, Nicolae Chischin.

Şi-a văzut, însă, visul împlinit când şi-a continuat munca într-un spital din Chişinău, şi nu în unul oarecare.

”Am avut noroc şi de profesori dar şi de instituţie. Acest spital este cel mai vechi spital pentru copii din Chişinău. Sun foarte mândru că lucrez anume aici”, a spus şeful Secţiei Reanimare, Spitalul pentru Copii nr.1, Nicolae Chischin.

”Eu îl consider pe el un om cu suflet foarte mare. Este un om capabil să lucreze în medicină. Da el disciplina o iubeşte şi îi foarte punctual”.

”Şi aşa de 44 de ani eu lucrez în secţia de reanimare şi niciodată nu mi-a părut rău că lucrez aici”.

Medicul adesea îşi aminteşte despre un copil de cinci ani pe nume Mihai Cemortan, care a ajuns la el cu diagnoza viciu cardiac. Acum fostul pacient are peste douăzeci de ani şi este perfect sănătos.

”Acest Mihai nu respira. A trebuit să-l intubăm şi pacientul a stat conectat la aparat 11 zile. Era parcă mai bine, dar a început să-i iasă varicela. L-am transferat la Spitalul de Boli Infecţioase. După ce i-a trecut varicela s-a îmbolnăvit de tuberculoză”, a povestit şeful Secţiei Reanimare, Spitalul pentru Copii nr.1, Nicolae Chischin.

Nicolae Chischin are 75 de ani şi pe parcursul vieţii a trecut prin multe greutăţi, dar dragostea faţă de medicină şi mai ales faţă de copii, i-a rămas intactă. Medicul spune că niciodată nu s-a gândit să părăsească Republica Moldova.

”Eu sunt patriot. Cred că va veni timpul când oamenii nu vor fi nevoiţi să plece din ţară. Întotdeauna voi fi patriotul acestei ţări. Consider că trebuie să lucrezi la tine acasă”, a afirmat şeful Secţiei Reanimare, Spitalul pentru Copii nr.1, Nicolae Chischin.