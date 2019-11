MEDIC ACUZAT DE MALPRAXIS. Bebeluşul unei familii din Chişinău s-a născut mort

Durere fără margini într-o familie din Chişinău. Oamenii îl acuză de malpraxis pe medicul de la maternitatea nr.2 din Capitală care a asistat naşterea femeii, după ce micuţul lor a venit pe lume mort.

Părinţii afirmă că bebeluşului nu i s-a făcut nici resuscitare imediat după naştere. Natalia Bacaliuc şi Artur Coroi au două fete, iar în această toamnă aşteptau să le apară pe lume primul băiat. După o sarcină uşoară şi fără complicaţii, femeia credea ca şi această naştere va fi simplă. Travaliul a început în termen, la 39 de săptămâni.



"Ne-am dus la Maternitatea nr.2. Mi s-a ascultat burta cu chestia asta, nu ştiu cum se numeşte, mi s-a spus: Ei, la tine 2 degete e deschidere, nu ştiu, vezi, au mai venit două să nască şi iată dorm", a spus NATALIA BACALIUC, mama.



După examinare, femeia spune nu a primit niciun răspuns în legătură cu starea fătului.



"Nu mi s-a pus accent pe copil, s-a verificat şi mi-a spus că tu azi nu naşti sigur. Când m-am dus foarte bine simţeam copilul, deoarece avea aşa o poză, încă ne râdeam că se ridică burta aşa într-o parte şi era ceva straniu", a spus NATALIA BACALIUC, mama.



Totuşi, ea nu a plecat acasă şi mai târziu a fost examinată amănunţit.



"Începe să caute inima copilului, eu văd pulsul pe ecran şi în acel moment se primeşte că copilul se lupta cu viaţa, pentru că pulsul în vedeam 103, 90....şi dumneaei făcea o faţă: Eu nu-i simt, eu nu-i simt inima şi îmi pare că nici n-o vedeam înainte", a spus NATALIA BACALIUC, mama.



Natalia Bacaliuc spune că au urmat clipe de coşmar pentru ea, dar şi pentru soţ, care a asistat la naştere.



"Zice: "Ei, tăticu, s-a oprit inima copilului." Adică aşa ....Noi am început amândoi cu emoţii să strigăm, că poate faceţi cezariană, poate chemaţi pe cineva care..să scăpăm copilul la moment. Îmi spunea: Ce să te mai tai şi pe tine? Să te ucid?"



Femeia susţine că a fost tratată cu indiferenţă de echipa de doctori. Medicul care a asistat naşterea femeii afirmă însă că Natalia a fost anunţată încă de la internare că purta în pântece un bebeluş decedat.



"La examinare, nu s-au auzit bătăile cordului fetal cu stetoscopul şi atunci noi am intervenit repede la cardiotopogramă, unde la fel în prezenţa soţului, pacienta era în plină conştiinţă, şi i-am explicat că nu se găsesc bătăile cordului cât nu ne-am strădui. De acuma nu am putut cu nimic să intervenim", a spus ELENA VASILIEVA, medic obsterecinian.



Rezultatele oficiale privind cauza morţii pruncului vor fi gata într-o lună.



"Pacienta pe parcursul sarcinii a primit tratament referitor la maladia rinichilor. E posibil să fie vreo infecţie, din rândul torci infecţiilor, care nu dau clinic vădită şi necesită o investigaţie mai minuţioasă pentru sarcinile viitoare", a spus ELENA VASILIEVA/medic obstetrician.



Familia intenţionează să meargă în instanţă pentru a-şi căuta dreptatea.