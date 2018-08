Meciuri de foc în faza grupelor Ligii Campionilor! Grupele şi programul meciurilor

Meciuri de foc în faza grupelor Ligii Campionilor. La Monaco s-a desfășurat tragerea la sorți a grupelor pentru sezonul 2018-2019 din cea mai puternică competiție europeană inter-cluburi.



Câștigătoarea Supercupei Europei, Atletico Madrid va juca în grupa A împreună cu Borussia Dortmund, AS Monaco și Club Brugge. Despre grupa B se poate spune că este "Grupa morții". Din ea fac parte nume grele în fotbalul continental: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven și Internazionale Milano.



Extrem de spectaculoasă se anunță a fi și lupta în grupa C, unde vor evolua Paris Saint Germain, Napoli Calcio, FC Liverpool și Țrvena Zvezda Belgrad.

În grupa D Schalke-04 Gelsenkirchen va avea sarcină grea în compania campioanelor Portugaliei, Turciei și Rusiei, respectiv FC Porto, Galatasaray Istanbul și Lokomotiv Moscova.



Bayern Munchen, semifinalista ediției trecute ai Ligii Campionilor, se va confrunta, în grupa E, cu Benfica Lisabona, Ajax Amsterdam și AEK Atena.

Campioana Angliei, Manchester City, va juca în grupa F cu Șahtar Donețk, Olympique Lyon și TSG-1899 Hoffenheim.



Real Madrid, câștigătoarea ultimelor 3 ediții ale Ligii Campionilor, face parte din grupa G, alături de AS Roma, ȚSKA Moscova și Viktoria Plzen. În fine, în grupa H vor concura Juventus Torino, Manchester United, FC Valencia și Young Boys Berna.



Partida dintre Manchester United și Juventus va prilejui revenirea lui Cristiano Ronaldo pe Old Trafford, unde a jucat între 2003 și 2009. Partidele primei etape a grupelor Ligii Campionilor se vor disputa pe 18 și 19 septembrie.

Programul sezonului 2018-2019 din UEFA Champions League:



18/19 septembrie 2018: grupe, etapa 1;

2/3 octombrie 2018: grupe, etapa 2;

23/24 octombrie 2018: grupe, etapa 3;

6/7 noiembrie 2018: grupe, etapa 4;

27/28 noiembrie 2018: grupe, etapa 5;

11/12 decembrie 2018: grupe, etapa 6;



17 decembrie 2018: tragerea la sorți a optimilor de finală;

12/13/19/20 februarie 2019: optimi de finală, tur;

5/6/12/13 martie 2019: optimi de finală, retur;

15 martie 2019: tragerea la sorți a sferturilor de finală și a semifinalelor;

9/10 aprilie 2019: sferturi de finală, tur;

16/17 aprilie 2019: sferturi de finală, retur;

30 aprilie/1 mai 2019: semifinale, tur;

7/8 mai 2019: semifinale, retur;

Faza grupelor din UEFA Champions League începe pe 18 septembrie, în direct la canal3.md.