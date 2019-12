Meciuri cruciale în Liga Campionilor de fotbal. Inter Milano împarte cu Borussia Dortmund locurile 2 și 3

foto: publika.md

Meciuri cruciale în Liga Campionilor de fotbal! În ultima etapă a fazei grupelor se vor stabili toate echipele calificate în optimile de finală ale celui mai important turneu inter-cluburi din Europa.



În grupa F, FC Barcelona şi-a asigurat prezenţa în faza play-off de pe primul loc în grupă încă înaintea partidei de marţi cu Internazionale Milano.

De cealaltă parte, italienii împart cu Borussia Dortmund locurile 2 și 3, ambele echipe având câte 7 puncte la activ. Asta înseamnă că pentru milanezi victoria în meciul de pe "Stadio Giuseppe Meazza" este obligatorie.



De cealaltă parte, catalanii nu au nici o grijă. În vara acestui an clubul blau-grana l-a transferat pe Antoine Griezmann de la Atletico Madrid. Pentru această achiziţie Barca a scos din conturi 120 de milioane de euro, însă până acum fotbalistul francez nu are un rol primordial în jocul echipei. Griezmann recunoaşte că se adaptează mai lent cerinţelor noi.



"Acum joc în banda stângă. E o poziţie noua pentru mine şi trebuie să mă obişnuiesc cu ea, dar şi cu stilul coechipierilor. Totul e nou. Înca nu am o conexiune cu Luis, Leo si Ousmane (adică Suarez, Messi și Dembele - n.n.), însa încerc să mă adaptez cât mai rapid pentru că stiu că echipa are nevoie de mine", a spus mijlocaşul FC Barcelona, Antoine Griezmann.



Partida Internazionale Milano - FC Barcelona va fi transmisă în direct de CANAL 3 de la ora 22:00.

