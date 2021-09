Meciul etapei a 10-a a Diviziei Naționale de fotbal: Zimbru Chișinău a remizat cu Sheriff Tiraspol

Campioana în exercițiu a deschis scorul în "El Clasico de Moldova" în minutul 34, prin Boban Nikolov.Sheriff a avut și alte ocazii mari de gol, însă cea care a marcat a fost echipa-gazdă. Zimbru a egalat prin Ștefan Burghiu în minutul 61.După acest rezultat, Zimbru este pe locul 6 în clasament. Sheriff este pe treapta a patra, la 8 puncte de liderul Milsami Orhei, însă are cu trei meciuri mai puține jucate."Am obținut o remiză într-un meci cu o echipă foarte bună. Îi felicit pe jucători, le mulțumesc pentru joc și determinare, iar suporterilor pentru susținere.", a spus Vlad Goian, antrenor Zimbru Chișinău."Felicitări echipei Zimbru cu acest egal, însă noi am pierdut două puncte, din păcate. Am dorit mai mult, dar asta e. Trebuie să marchezi pentru a câștiga.", a menționat Iurii Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.În Liga Campionilor, "viespile" vor reveni pe 28 septembrie, atunci când vor avea de înfruntat pe Real Madrid în deplasare. Partida de pe Santiago Bernabeu va fi transmisă în direct de PRIME, unde va fi comentată în limba română și CANAL 5, unde va avea comentariul în rusă.