Meciul dinte FC Sevilla și AS Roma, capul de afiș al optimilor de finală ale Ligii Europei

Meciul dinte FC Sevilla și AS Roma este capul de afiș al optimilor de finală ale Ligii Europei. Andaluzii au câștigat 5 meciuri din 6 în faza grupelor, iar în șaisprezecimile de finală au trecut cu mare greu de formaţia românescă CFR Cluj, după două remize, scor 1-1 în deplasare și 0-0 acasă.



Cel mai bun marcator al Sevillei în această competiție este Munir El Haddadi, cu 5 goluri înscrise. Fostul jucător al Barcelonei, născut lângă Madrid, la San Lorenzo de El Escorial, şi care evoluează la gruparea andaluză din ianuarie 2019, spune că a îndrăgit clubul și suporterii de aici.



MUNIR EL HADDADI, atacant FC Sevilla: "La Sevilla mă simt ca acasă. Știam că ei mănâncă fotbal pe pâine. E foarte intens. Mă aflu într-o echipă ce prestează un fotbal de calitate, căreia îi place posesia mingii. "



Munir este convins că în această vară FC Sevilla poate scrie o nouă pagină în istoria sa, având șanse mari să câștige din nou Liga Europei, ceea ce s-ar întâmpla pentru a 6-ea oară în ultimii 14 ani.



MUNIR EL HADDADI, atacant FC Sevilla:"E clar că fiecare jucător de aici este foarte bun. Este nevoie de concurență pentru a progresa. Ne dorim cu orice preț să cucerim acel trofeu special. "



HENRIK MHITARIAN, mijlocaș AS Roma: AS Roma, însă, promite să fie o nucă tare pentru FC Sevilla, mai ales că, până acum, a mai cucerit trofeul acestei competiţiidoar o dată şi cu aproape 60 de ani în urmă - în 1961, când competiţia nici nu se numea Cupa UEFA, cu Cupa Oraşelor-Târguri.



CONOR COADY, fundaș Wolverhampton Wanderers: "Turneul este foarte important pentru noi și nu e vorba doar despre calificarea în următoarea ediţie a Ligii Campionilor. Dacă cucerești un trofeu la această echipă, ardenţii ei suporteri te vor venera pe veșnicie. "



Conform deciziei UEFA, din cauza pandemiei, confruntarea dintre FC Sevilla și AS Roma se va disputa într-o singură manșă, la Duisburg, în Germania. Meciul de joi, 6 august, va fi transmis în direct de CANAL 5, cu începere de la ora 19:55.



Într-o altă partidă de joi-seară, echipa engleză Wolverhampton Wanderers vor primi vizita formației elene Olympiacos Pireu. Prima manșă a disputei dintre cele două adversare, disputată încă în luna martie, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.



YOUSSEF EL ARABI, atacant Olympiacos Pireu: "Începem totul de la capăt. Îmi amintesc de cuvintele antrenorului, care a spus că trebuie să dăm totul și să profităm de această șansă. Până acum, competiția a fost incredibilă. Această aventură va fi mereu cu mine. "



În acest sezon al cupelor europene inter-cluburi, atacantul lui Olympiacos, marocanul Youssef El Arabi, a marcat nu mai puţin de 7 goluri.



"E sezonul meu cel mai bun. Joc multe meciuri în competiții mari. Mă simt ca într-un show. "



Meciul de joi dintre Wolverhampton Wanderers și Olympiakos Pireu va fi televizat și el de CANAL 5, de la ora 22:00.