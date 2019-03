MECIUL ANULUI, URMĂRIT ŞI LA CORJEUŢI: Oamenii s-au adunat la un restaurant din localitate

Embed:

Meciul de aseară a fost urmărit cu sufletul la gură şi în micul Paris de Moldova. Este vorba despre Corjeuţi, Briceni, satul în care mai bine de jumătate dintre localnici sunt plecaţi la muncă în Franţa. Oamenii s-au adunat la restaurantul din localitate, un local cu specific francez, unde proprietarii au instalat un ecran mare, au pregătit băutură şi mâncare special pentru acest eveniment.



Pentru că a fost un eveniment special, patronul localului a deschis aseară sala de ceremonii. De pe mese nu a lipsit berea şi deliciile franceze.



"În primul rînd ne-am pregătit tehnic, cu ecran, sistem audio şi televiziunea am conectato. De asemenea, cu cele necesare: băutură, gustări, tot ce este necesar pentru a bucura oaspeţii noştri. Avem salamurile franceze, cașcavalurile franceze", a spus administratorul, Gheorghe Andronic.



Meciul a adunat nu doar bărbaţi, ci şi câteva femei, care au venit gătite ca la sărbătoare. Chiar dacă o bună parte dintre săteni câştigă bani în Franţa, totuşi, cei mai mulţi ai ţinut pumnii pentru Moldova.



"Cu moldovenii, normal. Cu echipa moldovenească, măcar 0:0 să fie şi tot este înainte."



"Pentru Moldova, suntem moldoveni. "



"Este diferenţă între dânşii şi ai noştri, asta-i mare. Să vedem poate a cânta şi la noi norocul. "



Oamenii din Corjeuţi sunt ataşaţi atât de mult de Franţa, încât unora le-a fost greu să susţină Moldova.



"Nepoții spun: "Bunele, să susţii Franţa.", de aceea că ei s-au născut acolo şi vor să ţină cu Franţa, atunci eu îi ascult. Nu ?Şi iată care este treaba!"



Şi pentru că i-a mers vestea de micul Paris în toată ţara, la Corjeuţi, au venit să urmărească meciul Moldova-Franţa şi oameni din satele vecine.



"Suntem de mai departe şi am venit să privim fotbalul."



La finalul jocului, unii microbişti nu au ezitat să comenteze meciul.



"Pur şi simplu, moldovenii nu sunt pregătiţi cu aşa echipă puternică să joace. Aşa, s-au străduit ai noştri. "



"Am susţinut pentru ambele echipe, dar mai tare pentru Moldova noastră, fiindcă ei sunt ai noştri. "



"Frumos meci a fost."



"Foarte dezamăgit."



În satul Corjeuţi locuiesc peste şapte mii de persoane, dintre care mai bine de trei mii muncesc în Franţa.