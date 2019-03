Meciul anului 2019: Jucătorii campioanei mondiale sunt de 62 de ori mai valoroşi decât fotbaliştii Moldovei

Diferenţa dintre echipele naţionale ale Moldovei şi Franţei este uriaşă. Jucătorii campioanei mondiale sunt estimaţi la peste un miliard de euro şi sunt de 62 de ori mai valoroşi decât fotbaliştii echipei noastre.

Vineri, Moldova şi Franţa se vor întâlni la Chişinău în preliminariile Campionatului European din 2020. Meciul va fi transmis în direct la PRIME de la 21 şi 45 de minut, iar colegul meu Mihai Sîtnic ne oferă mai multe detalii despre cele două echipe.

Campioana mondială în exerciţiu, Franţa este una dintre cele mai scumpe echipe din lume.

Jucătorii naţionalei „Cocoşului Galic” costă în total un miliard şi 130 de milioane de euro, de 62 de ori mai mult decât lotul echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova. Jucătorii noştri sunt estimaţi la aproximativ 18 milioane de euro.



Cel mai scump fotbalist din echipa Franţei este Kylian Mbappe. Atacantul în vârstă de 20 de ani, care joacă la PSG, costă pe piaţa transferurilor – 200 de milioane de euro. Mbappe este urmat în top de un alt atacant, Antoine Griezzman de la Atletico Madrid. 150 de milioane de euro este cota pe piaţă a fotbalistului de 27 de ani. Iar top 3 este încheiat tot de un atacant. Ousmane Dembele are 21 de ani, o reprezintă pe FC Barcelona şi costă 120 de milioane de euro.



Moldova nu se poate lăuda cu sume atât de mari. De fapt, 3 cei mai valoroşi „tricolori” costă în total aproximativ 7 milioane şi jumătate de euro. Primul în listă este Artur Ioniţă. Mijlocaşul în vârstă de 28 de ani joacă la Cagliari Calcio în Italia şi valorează 4 milioane de euro, adică de 50 de ori mai puţin decât cel mai scump fotbalist francez. Ioniţă este urmat în clasament de căpitanul echipei naţionale, Alexandru Epureanu. Fundaşul în vârstă de 32 de ani reprezintă echipa din Turcia, Istanbul Başakşehir şi costă 2,25 milioane de euro. Ultimul în top 3 este, tânăra speranţă a echipei noastre, Vitalie Damaşcan. Atacantul de 20 de ani este legitimat la FC Torino din Italia şi valorează 1,2 milioane de euro.



Francezii stau mult mai bine şi la capitolul salarii încasate de la echipele de club. Cel mai bine plătit fotbalist din naţionala „Cocoşului Galic” este Antoine Griezzmann. Vedeta lui Atletico Madrid are un salariu anual de 40 de milioane de euro. Acesta este urmat de Kylian Mbappe. La doar 20 de ani atacantul lui PSG este remunerat cu 21 de milioane de euro. Clasamentul este completat de Paul Pogba. Mijlocaşul în vârstă de 25 de ani este plătit de Manchester United cu 17 milioane de euro pe an.



Nici la acest capitol, fotbaliştii moldoveni nu pot concura, iar diferenţele sunt la fel de uriaşe. De exemplu, cel mai bine plătit jucător francez Antoine Griezzmann are un salariu de 66 de ori mai mare decât cel mai bine plătit fotbalist moldovean, Artur Ioniţă. Jucătorul nostru are un salariu de aproximativ 600 de mii de euro pe an, în timp ce Griezzmann ridică LUNAR aproape de şase ori mai mult, adică 3 milioane şi 145 de miii de euro. Ioniţă este urmat de Alexandru Epureanu, care primeşte anual câte 480 de mii de euro.



Singurul aspect la care putem concura cu regina fotbalului mondial este media de vârstă. Lotul Franţei are o medie de vârstă de 27 de ani, la fel ca şi cea a naţionalei noastre. Una peste alta facem abstracţie de diferenţa uriaşă dintre cele două echipe,



Pentru ţara noastră meciul de fotbal este un eveniment de o importanţă majoră şi asta pentru că Moldova va fi gazda campioanei mondiale, iar în ziua partidei toate reflectoarele vor fi îndreptate spre Chişinău. Aşadar, nu rataţi partida dintre Republica Moldova şi campioana mondială în exerciţiu, Franţa, ce se va disputa în data de 22 martie şi va putea fi urmărită în transmisiune directă la PRIME. Să vină Campionii.