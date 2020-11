Meciul amical dintre naționalele de fotbal ale Moldovei și Rusiei s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Până la pauza partidei de la Chișinău elevii lui Stanislav Cercesov au pus de câteva ori în pericol poarta "tricolorilor". Atât Alexei Miranciuk, cât și Fiodor Cialov nu au reușit să-l învingă pe portarul Stanislav Namașco.



Rușii au fost mai insistenți în atac și în repriza a doua. Același

Alexei Miranciuc a nimerit transversala dintr-o lovitură liberă, iar șutul expediat de Alexandr Sobolev a trecut pe lângă poartă.

După meci, "tricolorii" s-au arătat mulțumiți de remiza cu Rusia.



"În ultima lună nu am fost mulțumit de prestația jucătorilor, care au comis mai multe greșeli individuale. Acest lucru nu s-a întâmplat astăzi, de acea am controlat acțiunile rușilor", a spus selecționerul naționalri de fotbal a Moldovei, Engin Firat.



"Am avut nevoie de un rezultat pozitiv. Eram cu un moral căzut înaintea acestui meci, fiindcă am avut niște rezultate nu chiar plăcute. Datorită acestui rezultat, poate să avem încredere", a spus mijlocașul naționalei de fotbal a Moldovei, Eugeniu Cebotaru.



"Întotdeauna se poate mai bine. Sunt foarte bucuros că după ultimele meciuri care le-am prestat, acest punct este unul foarte pozitiv", a menționat fundașul naționalei de fotbal a Moldovei, Alexandru Epureanu.



De cealaltă parte, oaspeții au fost cam supărați.



"Consider că în acest meci ambele echipe au depus efort maxim. În cele din urmă, nu a fost o partidă spectaculoasă. Avem de analizat, sunt mulți jucători tineri în echipă", a spus selecționerul naționalei de fotbal a Rusiei, Stanislav Cercesov.



"Cu siguranță, am vrut să câștigăm, însă adversarul a avut o replică dârză. Putem spune că suntem supărați, deoarece am țintit victoria", a spus fundașul naționalei de fotbal a Rusiei, Gheorghii Djikia.



Pentru reprezentativa țării noastre urmează ultimele două partide din Liga Națiunilor.

Duminică, 15 noiembrie, "tricolorii" vor întâlni la Chișinău selecționata Greciei, iar peste 3 zile vor juca la Priștina cu naționala statului Kosovo. Cele două meciuri vor fi transmise în direct de postul de televiziune PRIME.