MECI TARE în Liga Campionilor: Juventus Torino va juca cu Atletico Madrid în a doua manşă a optimilor

Foştii fotbalişti ai echipei noastre naţionale cred într-o revenire senzaţională a lui Juventus Torino în confruntarea cu Atletico Madrid din faza optimilor de finală ale Ligii Campionilor.



După ce a pierdut meciul tur în căpitala Spaniei, scor 0-2, "Bătrâna Doamnă" va încerca să dea un ripostă pe măsură în partida de la Torino.



"În fotbal, cum se spune, jocul greșeala așteaptă şi, deci, totul este posibil. Mingea e rotundă. Orice echipă poate bate pe oricare alta. Mai ales una precum este Juventus. Am văzut multe reveniri după ce echipele pierdeau prima manșă cu 0-3 şi 0-4", a menţionat Valeriu Catînsus, fost fotbalist.



"Putem să ne aşteptăm la orice, mai ales de la Juventus când joacă acasă, cu un jucător ca Ronaldo. Totul e posibil. Eu cred că Juventus are toate şansele să se califice mai departe, necătând la faptul că au pierdut în tur cu 0-2", a declarat Andrian Bogdan, fost fotbalist.



În ultimul meci din campionatul italian, Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus, a menajat mai mulţi titulari de drept. Printre alții, nici golgheterul echipei, portughezul Criștiano Ronaldo, nu a apărut pe teren în partida de vineri cu Udinese Calcio.



"Cristiano Ronaldo are o vârstă şi se pregăteşte intens pentru meciul ăsta. Pentru el, e unul foarte important, dar nu doar pentru el", a precizat Sergiu Dadu, fost fotbalist.



Un alt fost internațional moldovean, Iurie Osipenco, crede că, totuși, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor va ajunge Atletico Madrid: "Eu mai mult cred în disciplină. Ceea ce face Simeone în ultimii ani la Atletico Madrid, noi vedem, e un stil care nu se schimbă, un stil agresiv. Cum e antrenorul, aşa e şi echipa. Stilul ăsta îmi place şi cred în el mai mult".



Juventus Torino va juca acasă returul cu Atletico Madrid în această seară, iar meciul va putea fi urmărit în transmisiune directă la Canal 3, cu începere de la ora 22:00.