Meci spectaculos în Divizia Națională! Dinamo-Auto Tiraspol a remizat pe teren propriu cu Speranța Nisporeni

Meci spectaculos cu răsturnări de scor în Divizia Națională! Dinamo-Auto Tiraspol a remizat pe teren propriu cu Speranța Nisporeni în ultimul meci al etapei a 13-a. Partida de la Ternovca s-a terminat cu scorul de 3-3.



Oaspeții au înscris foarte repede primul gol, la numai 6 minute de la startul meciului. Dan Pâslă și-a trecut numele pe lista marcatorilor, iar Vadim Paireli a restabilit echilibrul pe tabelă, 20 de minute mai târziu. Imediat după pauză, Speranța a trecut în avantaj, ucraineanului Dmitro Kozban a înscris din penalty pentru 2-1.



Dinamo-Auto a reușit să întoarcă scorul într-un sfert de oră. Mai întâi Maxim Mihaliov a restabilit egalitatea, iar Artem Fedorov a adus gazdele în avantaj.



Speranța nu s-a lăsat bătută și a reușit să obțină un punct în această confruntare. În minutul 78, Andrei Bursuc a punctat pentru 3-3, acesta fiind și scorul final al întâlnirii dintre cele două formații.

"Era jocul în mâinile noastre. Conduceam la începutul reprizei a doua cu 2-1. Jocul era sub control. Tot ok. Am marcat 5 goluri azi. Trei în poarta adversă și 2 în poarta noastră. Incredibil. Nu se poate așa ceva. Nu ai cum. Nu înțeleg nimic."



"Ce să faci?! Fotbalul te pedepsește aproape de fiecare dat pentru greșelile comise."



După 13 etape, Dinamo-Auto, echipa antrenată de Igor Dobrovolski, este pe locul 5 în clasament, iar Speranța Nisporeni pe poziția a 7-a.



Sheriff Tiraspol este lider, având cu 7 puncte mai mult decât a doua clasată Petrocub Hâncești. Milsami Orhei este pe locul 3.



Divizia Națională a intrat în pauză pe 2 săptămâni, perioadă în care în prim-plan revine echipa națională a Moldovei, care are programate trei meciuri: amicalul cu Italia și două partide în Liga Națiunilor cu Grecia și Slovenia. Toate partidele vor putea fi urmărite în direct la PRIME, cu începere de la ora 21:45.