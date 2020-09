Meci nebun în turul doi al Cupei Ligii Angliei! 24 de lovutir de partajare pentru a afla învingătoarea

Meci nebun în turul doi al Cupei Ligii Angliei! 24 de lovituri de departajare au fost executate pentru a afla învingătoarea dintre Bournemouth și Crystal Palace. În cele din urmă victoria i-a revenit formației din Kings Park, scor finalas 11-10.Timpul regulamentar s-a încheiat fără goluri, iar meciul nu a avut prelungiri.Ratarea sârbului Luka Milivojevic de la Crystal Palace a fost una fatală pentru echipa sa, șutul acestuia fiind apărat de portarul Asmir Begovic."Din fericire, am câștigat. David Brooks a executat cu brio lovitura de la 11 metri. A fost o seară lungă și este bine că ne-am calificat în runda următoare.""Am jucat foarte solid. Cred că am făcut un joc de echipă destul de bun. Am avut o prestație minunată, ne-am apărat exemplar. Am atacat și am fi putut să marcăm, însă din păcate nu am reușit. În acest debut de sezon am obținut a doua victorie consecutivă și mergem înainte."În șaisprezecimile competiției, Bournemouth o va întâlni pe Manchester City. Meciul va avea loc pe 22 septembrie.