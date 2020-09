Meci extrem de important pentru Sheriff Tiraspol! "Viespile" vor juca cu FC Dundalk în turul 3 al UEL

"Am așteptat și ne-am pregătit foarte mult pentru acest meci. Sunt convins că echipa mea înțelege pentru ce am depus atâta efort. Este cel mai important pas."Antrenorul Sheriff-ului, Zoran Zekic, susține că nu va face schimbări majore în componența de start pentru meciul cu irlandezii."Cred și sper că nu vor fi multe schimbări. Putem să avem 1 sau 2 jucători noi în funcție de schema tactică. Nu este niciun secret. Recent am întărit lotul cu 2-3 fotbaliști, însă ei nu sunt încă pregătiți", a menționat Zekic.Dacă se va califica în runda următoare, campioana Moldovei, va juca meciul din play-off tot pe teren propriu, în data de 1 octombrie.În această fază a competiției Sheriff-ul ar putea întâlni învingătoarea partidei dintre echipa din Insulele Feroe, Klaksvik, și formația georgiană Dinamo Tbilisi.