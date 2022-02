Meci de FOC în Liga Campionilor. Paris Saint-Germain o va înfrunta pe Real Madrid în această seară

Paris Saint-Germain o va înfrunta pe Real Madrid într-un meci de foc în această seară, în prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Parizienii îi respectă pe „galactici” și îi consideră un exemplu de urmat, grație performanțelor uluitoare ale grupării spaniole în această competiție.



Totuși, PSG vrea să cucerească în premieră trofeul, iar pentru asta este pregătită să o elimine pe Real Madrid.

„Vara trecută, clubul a achiziționat mai mulți jucători pentru a crea o echipă competitivă, care este aproape de a transforma marele vis în realitate, însă, deocamdată, doar visăm la trofeu, deoarece obiceiul de a câștiga Liga Campionilor îl are echipa pe care o înfruntăm. Chiar și așa, nu vom fi victime. Am încredere deplină în jucătorii mei.”, a relatat MAURICIO POCHETTINO, antrenor PSG.



Jucătorii lui PSG se bazează pe Lionel Messi, care este “coșmarul” lui Real Madrid. Argentinianul a marcat 26 de goluri în poarta “galacticilor” când juca la FC Barcelona.



„Sper ca acest jucător uriaș să fie decisiv, să joace tare și să ajute echipa. Este tot ce pot să-i cer marelui Messi. Iar nou îl vom ajuta să fie încrezut.”, a menționat MARQUINHOS, căpitan PSG.



PSG și Real Madrid s-au întâlnit până acum de 6 ori. Gruparea spaniolă are trei victorii, echipa franceză una, iar alte două meciuri s-au încheiat la egalitate.



„Ne simțim bine. Suntem foarte încrezuți. Va fi un meci greu, cu un adversar dificil, care, ca și echipa noastră, are ambiția de a câștiga această competiție.”, a declarat CARLO ANCELOTTI, antrenor Real Madrid.



Meciul PSG - Real Madrid va începe la ora 22:00 și va fi transmis în direct de PRIME și CANAL 3, unde va fi comentat în limba română și respectiv rusă.