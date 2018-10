MECI CRUCIAL! Partida Belarus-Republica Moldova se va disputa în această seară la Minsk

Meci crucial în această seară pentru echipa noastră națională de fotbal în Liga Naţiunilor. ”Tricolorii” nu au voie să piardă partida cu Belarus dacă vor să-și îndeplinească obiectivul de a câștiga grupa a doua din Liga D a Ligii Naţiunilor. După trei etape disputate ”naționala” Republicii Moldova are patru puncte, iar cea a Belarusului conduce clasamentul grupei cu şapte puncte la activ.

Astfel, un eşec în meciul direct cu belarușii ar spulbera şansele ”tricolorilor” la primul loc în clasamentul final, deoarece adversarii lor din această seară vor acumula 10 puncte şi chiar dacă echipa noastră naţională va obţine victorii în ultimele două meciuri, belarușii vor avea avantajul meciurilor directe.



Anterior, ”tricolorii” au mai jucat cu Belarusul la Minsk de două ori şi au fost învinși în ambele cazuri. Mai mult decât atât, Belarusul nu a încasat nici un gol în trei etape în Liga Naţiunilor, în timp ce ai noștri nu au mai obţinut o victorie în deplasare de cinci ani.



”De ce în tot timpul sunteţi atât de negativi. Noi ne străduim corect să facem jocul să câştigăm, dar din partea jurnaliştilor vin întrebări dinspre negativ spre pozitiv, nu dinspre pozitiv spre negativ. Băieţii sunt toţi gata de meci. Este o atmosferă bună. Noi am venit aici să câştigăm. Altfel nu ne interesează”, a declarat Alexandru Spiridon, selecţioner Republica Moldova.



”Acesta este meciul crucial. Dacă noi facem un rezultat pozitiv, noi suntem în joc. Dacă nu, s-a terminat totul în grupa noastră. Toţi înţeleg asta bine. Să fim sinceri. Mâine, iar se socot favoriţi belaruşii. Eu cred că ei sunt favoriţi şi ai grupului nostrum”, a spus Alexandru Spiridon, selecţioner Republica Moldova.



De partea cealaltă, selecţionerul Belarusului, Igor Kriuşenko - echipa căruia are același obiectiv cu cea a lui Alexandru Spiridon, și abume câștigarea grupei, - susţine că o eventuală înfrângere în faţa fotbaliștilor moldoveni va fi percepută drept o catastrofă.



”Nu trebuie să gândim şi să vorbim despre lucruri negative. De aici pornind, noi gândim doar pozitiv şi credem că totul va decurge în favoarea noastră în meciul de mâine. Trebuie să luăm maximum de puncte pe teren propriu. Cu Luxemburgul ne-a reuşit. Acelaşi plan îl avem şi pentru meciul cu Moldova. Avem acelaşi obiectiv: să nu pierdem puncte”, a zis Igor Kriuşenko, selecţioner Belarus.



”Moldova are o echipă bună, una puternică. Dar este o echipă cu care putem juca. Totul depinde de noi, de cum ne vom motiva. Trebuie să noi să fim cei care dictează ostilităţile în teren. Adversarul nu va avea de ales în acest caz”, a zis Nichita Corzun, mijlocaş Belarus.



Echipa țării noastre a făcut deplasarea la Minsk cu toate vedetele, și doar cu excepţia lui Artur Ioniţă, prezenţa căruia este sub semnul întrebării, toţi jucătorii sunt apţi de joc din primul minut. De partea cealaltă, Belarusul nu va putea miza pe Maxim Volodko, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.



Partida Belarus-Republica Moldova se va disputa în această seară pe Stadionul Olimpic din Minsk cu începere de la ora 21 şi 45 de minute şi va putea fi urmărită în transmisiune directă la CANAL 3.