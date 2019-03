Meci amical între suporterii naționalei Moldovei și Franței. Moldovenii au învins cu 7:3

Confruntarea fotbalistică dintre Republica Moldova și Franța a început încă de joi seara. Suporterii celor două echipe naționale au disputat o partidă amicală la complexul sportiv "Zimbru".



Susținătorii "tricolorilor" nu au avut milă de cei ai campionilor mondiali și s-au impus cu un scor sever: 7-3.

Suporterii moldoveni și-au dominat adversarii la toate capitolele și au un moral bun înaintea partidei dintre primele reprezentative.



"I-am primit foarte bine pe francezi. Cred că ei au fost mulțumiți. Am respectat principiile de fair-play. Ne-am schimbat cu tricourile. Am văzut că ei cedează la greu și am încercat să echilibrăm partida, cred că lor le-a plăcut", a spus Dumitru Muntean, suporter R.Moldova.



Chiar dacă au fost învinși la o diferență semnificativă, suporterii francezi nu s-au întristat prea mult. Susținătorii "cocoșilor galici" încă nu au reușit să viziteze obiectivele turistice de la noi, însă deja au îndrăgit țara noastră.



"Este o țară pe care nu am cunoscut-o până acum, însă cred că merită s-o descoperim pentru noi", a zis Philip Puayer, suporter Franța.



Înainte de meciul amical, suporterii francezi au fost întâmpinaţi pe Aeroportul din Chişinău de prietenii lor moldoveni. Unii nu sunt la prima vizită.



"Cred că mâine va fi 1 - 0 pentru Franţa. Acesta ar fi un rezultat bun, dar şi Moldova are o apărare bună", a spus Jeremy, suporter.



"Am venit pentru meci, pentru fotbal şi pentru a descoperi Moldova. Cred că mâine echipa franceză va câştiga."



"Am venit pentru a juca fotbal desigur, dar şi soţia mea este din Moldova, aşa că ne-am adunat mai mulţi prieteni ca să urmărim un meci de fotbal, să împărtăşim această experienţă împreună. Noi vom cânta, suntem oameni foarte veseli, vom cânta foarte mult şi ne vom încuraja echipa noastră", a declarat David, suporter.



Francezii spun că de fapt acest eveniment fotbalistic le-a oferit oportunitatea să viziteze şi câteva destinaţii turistice din Moldova, iar primul loc pe care vor să-l vadă sunt beciurile de la Cricova.



"Să fiu sincer, vom merge la Cricova, vom mai vizita puţin ţara şi vom merge pe la prieteni să-i vedem."



"Noi vom merge să vizităm câteva mănăstiri mâine, dar vom avea şi câteva plimbări prin oraş, vom sta aici două zile."



Diseară, suporterii francezi se vor reuni într-o berărie care se află lângă stadionul "Zimbru", unde se vor distra atât până la meci, cât și după încheierea lui.

Partida va începe la ora 21:45 și va fi transmisă în direct de PRIME.