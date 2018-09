Meci amical inedit în Europa! Reprezentativa Danemarcei a jucat în partida contra Slovaciei

foto: PUBLIKA.MD

Meci amical inedit în Europa! Reprezentativa Danemarcei a jucat în partida contra Slovaciei cu un prim "11" alcătuit exclusiv din fotbalişti amatori sau semi-profesioniști. Culmea, în lot s-au mai regăsit şi câțiva jucători de futsal!



Atacantul Anders Fonns, care are 30 de ani, lucrează uneori la un depozit, portarul Larsen este vânzător de ziare, iar Simon Vollessen este student. Căpitan al acestei nebune echipe daneze a fost Christian Offenberg, care este şi el un simplu vânzător. Danezii au pierdut până la urmă amicalul de la Trnava cu scorul de 0-3.



"Am în lot 24 de eroi care au fost convocaţi cu 48 de ore înainte de meci şi care evoluează în ligile inferioare, în comparaţie cu slovacii, care sunt fotbalişti de talie mondială. Sunt mândru şi sunt în acelaşi timp şocat ce au făcut aceşti jucători în teren. Ceea ce au făcut ei este absolut uimitor. Nu voi uita niciodată această înfrângere, este, de-a dreptul, cea mai frumoasă înfrângere din cariera mea", a spus PKA_BURT NUME FUNCTIE JOHN JENSEN/selecţionerul interimar Danemarca, John Jensen.



Situaţia incredibilă s-a creat după ce fotbaliștii danezi, care au dus naționala până în faza optimilor de finală la Mondialul din vară, nu s-au pus de acord cu Federația Daneză de resort asupra contractelor de joc și au refuzat convocarea.



Situaţia se va repeta şi în primul meci oficial în care Danemarca se va confrunta cu Ţara Galilor în cadrul Ligii Naţiunilor.



Dacă danezii nu ar fi aliniat echipe în meciurile cu Slovacia şi Ţara Galilor, federaţia risca o amendă drastică din partea UEFA, dar şi cu excluderea ulterioară din competiţiile disputate sub egida forului european.