Mecanism nou de subvenţionare pentru moldovenii care vin din străinătate şi vor să investească în agricultură

Vârsta eligibilă pentru acordarea subvenţiilor în agricultură ar putea fi majorată de la 35 la 40 de ani, a anunţat premierul Ion Chicu. Guvernul a aprobat un mecanism nou de subvenţionare şi pentru moldovenii care vin din străinătate şi vor să investească în sectorul agricol.



"S-a propus ca pentru migranţii reîntorşi, să fie acordat un supliment de 15 procente din valoarea subvenţiei eligibile. De exemplu, dacă se depune pentru o măsură de sprijin, se acodă de exemplu până la 50 de procente din valoarea investiţiei eligibile. Această subvenţie se majorează cu 15 procente din valoarea subvenţiei calculate", a menționat Galina petrachi, şef de direcţie din cadrul MADRM.



Prin aceste iniţiative, Guvernul speră să faciliteze dezvoltarea agriculturii în ţara noastră.



"În condiţiile situaţiei de astăzi în lume, în regiune şi în Republica Moldova, sectorul agricol va căpăta o importanţă majoră", a declarat premierul Ion Chicu.



Fermierii nu înţeleg de unde vor fi luaţi banii având în vedere că restanţele Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură cresc de la an la an. Alexei Micu, un agricultor din nordul ţării, nu a primit nici acum subvenţiile pe anul trecut.



"Ca şi în orice an, s-a făcut o tradiţie că AIPA intră cu datorii pentru anul trecut. Şi acum compania mea are de primit datorii pentru 2019, 228 de mii de lei. Şi încă nu este clar când vor fi achitate", a spus agricultorul.



Fermierii sunt de părere că autorităţile ar trebui să majoreze fondul de subvenţii.



"În condiţiile de astăzi, noi nu ştim care o să fie posibilitatea Guvernului şi Statului de alocare a acestor fonduri adiţionale. Ca să punem agricultura pe picior sănătos, noi avem necesitatea de cel puţin 500 de milioane adiţionale", a menționat Aurelia Bondari, director executiv al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova.



Măsurile aprobate de Guvern trebuie votate de Legislativ în două lecturi pentru a intra în vigoare. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură are restanţe de peste jumătate de miliard de lei pentru dosarele de subvenţionare depuse anul trecut. Suma este cu aproape 200 de milioane mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 2019.

Anul acesta, Fondul de Subvenţionare în Agricultură şi Mediul Rural e de un miliard de lei, dar premierul a anunţat că suma va fi majorată la rectificare.