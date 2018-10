Mbappe, şanse mari să fie primul fotbalist care câştigă de două ori trofeul Golden Boy

scrie agerpres.ro. Desemnat cel mai bun jucător tânăr al Cupei Mondiale 2018, câştigată de Franţa, Kylian Mbappe este pe o listă scurtă de 40 de jucători, anunţată de ziarul italian Tuttosport, cel care acordă trofeul Golden Boy începând din anul 2003. Învingătorul va fi decis de o comisie alcătuită din 30 de ziarişti, care vor ţine cont de performanţele dintr-un an calendaristic, nu dintr-un sezon.Teoretic, principalii rivali ai lui Mbappe sunt americanul Christian Pulisic (Borussia Dortmund) şi olandezii Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) şi Justin Kluivert (AS Roma).Printre câştigătorii acestei distincţii au fost Lionel Messi (2005), Sergio Aguero (2007) şi Paul Pogba (2013).Nominalizaţii sunt:Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kelvin Adou Amian (Toulouse), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Musa Barrow (Atalanta), Justin Bijlow (Feyenoord), Josip Brekalo (Wolfsburg), Patrick Cutrone (AC Milan), Daniel Carvajal (Dinamo Zagreb), Thomas Davies (Everton), Matthijs de Ligt (Ajax), Moussa Diaby (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Moussa Djenepo (Standard), Ritsu Doan (FC Groningen), Gabriel Eder Militao (FC Porto), Odsonne Edouard (Celtic), Ferreira da Silva Evander (Midtjylland), Philip Foden (Manchester City), Achraf Hakimi (Dortmund), Amadou Haidara (Salzburg), Joao Felix Sequeira (Benfica), Joao Pedro Neves Filipe Jota (Benfica), Dejan Joveljic (Steaua Roşie Belgrad), Boubacar Kamara (Olympique Marseille), Moise Bioty Kean (Juventus), Abdoulaye Jules Keita (Dijon), Justin Kluivert (AS Roma), Alban Lafont (Fiorentina), Manuel Alonso Manu Garcia (Toulouse), Kylian Mbappe (PSG), Pietro Pellegri (Monaco), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Marcelo Josemir Pintos Saracchi (RB Leipzig), Ismaila Sarr (Rennes), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Vinicius Junior (Real Madrid), Moussa Wague (FC Barcelona), Timothy Weah (PSG), Nicolo Zaniolo (AS Roma).