MAYWEATHER S-A DISTRAT ÎN RING: Americanul l-a făcut knock-out pe Nasukawa

foto:

Şi-a umplut conturile cu 9 milioane de dolari după o luptă care a durat doar două minute. Este vorba despre legendarul boxer Floyd Mayweather. Americanul a câştigat banii după ce l-a făcut knock-out pe tânărul nipon Tenshin Nasukawa, într-o confruntare demonstartivă disputată în oraşul japonez Saitama. Mayweather a recunoscut că a acceptat să lupte pentru bani, dar şi pentru a se distra.



"Această luptă nu a fost pentru palmares. A fost vorba doar de o distracţie, dar în timp ce mă distrez am vrut să câştig şi nişte dolari. Asta am dorti, asta am făcut", a spus boxerul, Floyd Mayweather.



Americanul l-a trimis la podea pe adversar de trei ori în două minute, iar când a fost făcut knock-out, Nasukawa a început să plângă.



"Este ceva frustrant. Sincer am crezut în şansa mea. Nu există nimic mai frustrant decât ceea ce s-a întâmplat în ring", a spus kickboxerul, Tenshin Nasukawa.



Lupta a fost precedată de un scandal provocat de Mayweather. Așteptat de zeci de mii de japonezi pentru revenirea în ring, Floyd Mayweather i-a pus pe organizatori în incurcătură.



Înaintea disputei, Mayweather a fost de negăsit. Gala a fost amânată două ore după ce pugilistul american a plecat la cumpărături și a uitat să mai revină.



Mayweather urcase în ring ultima dată în august 2017, când l-a învins prin knock out tehnic în runda a zecea pe starul din artele marțiale mixte, Conor McGregor, confruntare care s-a disputat după regulamentul din box.