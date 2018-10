Mayweather a fost provocat de Nurmagomedov. Reacţia boxerului american

Nurmagomedov l-a învins luna aceasta, la Las Vegas, pe irlandezul Conor McGregor într-o confruntare pentru titlul mondial UFC la categoria uşoară, obţinând a 27-a victorie consecutivă.

Provocarea lui Nurmagomedov a venit prin intermediul unui mesaj video difuzat pe reţelele de socializare:

"Hai Floyd. Acum trebuie să luptăm: 50-0 vs 27-0. Suntem doi tipi care nu au pierdut niciodată. În junglă există doar un rege. Normal, eu sunt regele, pentru că el nu l-a dat jos pe McGregor şi eu am făcut-o uşor. Hai s-o facem".

Mayweather (41 ani), care l-a învins la rândul său pe Conor McGregor într-un meci de box, desfăşurat în august 2017 la Las Vegas, i-a răspuns luptătorului rus printr-un mesaj postat pe Facebook, adresat reţelelor de televiziune.

"CBS, Showtime şi MGM Grand, scoateţi carnetele de cecuri", a scris pugilistul american, înainte de a parafraza sloganul electoral al preşedintelui Donald Trump: "Let's make Las Vegas great again".

Înaintea unui eventual duel cu Nurmagomedov, Floyd Mayweather urmează să îl înfrunte mai întâi pe filipinezul Manny Pacquiao, în luna decembrie, într-o revanşă a "meciului secolului", câştigat de american la puncte în mai 2015.