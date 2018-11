Maxim Saculțan are o pasiune aparte pentru muzica rap. În texte, luptătorul critică modul de viață al tinerilor din Moldova

Foto: facebook.com

Maxim Saculțan, luptătorul de stil greco-roman, are o pasiune aparte pentru muzica rap. Proaspăt medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de tineret are deja și experiență de interpret. El a înregistrat prima sa piesă încă în anul 2013. În textele sale Maxim critică modul de viață al tinerilor din Republica Moldova.



"Nu e în regulă, pentru că noi știm foarte bine ce tineret avem în ziua de azi. Arată chiar și pe la știri ce prostii fac. Cred că asta mă provoacă să fac astfel de texte", a menţionat Saculţan.



Unele din clipurile video ale lui Saculțan au devenit virale printre internauți. Cel supranumit "Magnat" afirmă că după lansarea clipurilor sale a început să fie recunoscut pe stradă de trecători.



"Acest lucru se întâmplă din ce în ce mai des. Anume după lansarea clipului "Bespredel" a început să mă recunoască lumea. Mereu fac poze cu fanii. Am început chiar să ofer autografe. Este plăcut pentru mine asta", a precizat luptătorul de stil greco-roman.



În toate piesele înregistrate de Saculțan el apare în duet cu prietenul său din copilărie, Feoctist Cănățui. Acesta a povestit cum au început ei să cânte muzică rap în localitatea de baștină, la Telenești.



"În primul rând, este un prieten bun. Noi ne cunoaștem de mult timp, am copilărit împreună: băteam covoare și ne dădeam cu sania prin mahala. Amândoi am început să cântăm rap și de atunci mergem în tandem", a declarat Maxim Saculțan.



În scurt timp tinerii rapperi intenționează să lanseze primul lor album.