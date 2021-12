Max Verstappen, declaraţii după ce a devenit campion mondial în Formula 1

La câteva zile după ce a devenit campion mondial în Formula 1, Max Verstappen a analizat finalul incendiar de sezon. Pilotul echipei Red Bull Racing i-a smuls de sub nas titlul rivalului său Lewis Hamilton în ultimul tur al Marelui Premiu de la Abu Dhabi.Atunci, directorul cursei Michael Masi a permis ca cinci bolizi să depășească Safety Car-ul, ceea ce l-a avantajat pe Verstappen. Olandezul a reușit să-l devanseze pe Hamilton și, eventual, să triumfe. Mercedes a contestat vehement rezultatele cursei."E greu. Nu pot să vorbesc pentru ei. Consider că cursele trebuie câștigate pe traseu, ceea ce am și făcut pe durata întregului sezon. Dacă e să vedem ce s-a întâmplat pe parcursul sezonului, am avut mult ghinion, iar fără el am fi cucerit titlul mai devreme. Putem să vorbim și despre asta, pentru că din cauza ghinionului am ajuns în această situație.", a declarat Max Vesrtappen, pilot F1.Max Verstappen este convins că momentele tensionate pe parcursul sezonului nu vor afecta relația lui cu Lewis Hamilton."Am avut momente dificile pe parcursul anului, ne-am ciocnit, dar ne respectăm reciproc, deoarece ne-am testat abilitățile la maxim. E o nebunie. Desigur, pentru Lewis și echipa lui acest eșec este foarte dureros, dar are 7 titluri de campion în palmares. Poate asta îl liniștește cumva.", a declarat Max Vesrtappen, pilot F1.Mercedes a prezentat două proteste oficiale către stewarzii cursei de la Abu Dhabi, care au fost respinse, iar în cele din urmă constructorul german și-a retras apelul și l-a felicitat pe Max Verstappen pentru titlul cucerit.