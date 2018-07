Matt Damon, în negocieri pentru a juca într-un film biografic dedicat milionarului Marc Rich

, scrie agerpres.ro. Marc Rich a înfiinţat între anii '70 şi '80 una dintre cele mai importante companii multinaţionale de materii prime din lume (Marc Rich & Co AG, în prezent Glencore), însă cariera lui profesională s-a prăbuşit în 1983, când a fugit din Statele Unite pentru a scăpa de acuzaţiile de evaziune fiscală şi comerţ ilegal.În ultima lui zi petrecută la Casa Albă, fostul preşedinte american Bill Clinton (1993-2001) l-a graţiat printr-o decizie controversată pe Marc Rich, care a murit în 2013, în Elveţia, la vârsta de 78 de ani.Dacă negocierile vor fi finalizate cu succes, Matt Damon va fi protagonistul filmului "The King Of Oil", dar şi producător al peliculei, alături de actorul şi cineastul John Krasinski, care, pe lângă producţie, ar putea asigura şi regia acestui lungmetraj.John Krasinski, care a devenit cunoscut datorită serialului "The Office", are o carieră în plină ascensiune la Hollywood, marcată de succesul filmului "A Quiet Place" (2018), un lungmetraj horror pe care l-a regizat şi în care a jucat alături de soţia lui, actriţa britanică Emily Blunt.Matt Damon şi John Krasinski, ambii originari din Boston, au mai lucrat împreună ca producători la "Manchester by the Sea" (2016) şi ca scenarişti la "Promised Land" (2012), un film regizat de Gus Van Sant.Laureat al unui premiu Oscar alături de Ben Affleck, în calitate de scenarişti ai peliculei "Good Will Hunting" (1997), Matt Damon s-a remarcat în filme precum "The Departed" (2006), "Invictus" (2009), "The Martian" (2015), în trilogia "Ocean's Eleven" şi în saga de acţiune dedicată agentului Jason Bourne.