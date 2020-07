Materialele de construcţii se vând ca pâinea caldă! Dacă tot nu se duc în vacanţă, moldovenii se apucă de reparaţie

Şi pentru că nu pot merge în vacanță, din cauza pandemiei, mulţi moldoveni s-au apucat de reparații. Magazinele care vând materiale de construcții sunt pline de clienți.



Unii moldoveni spun că au început mai devreme reparaţia decât şi-au planificat, iar la vacanţă nici nu se gândesc.



''Pandemia v-a afectat?

- Sigur.

- Cum?

- Cu serviciul, cu toate. Nici nu ne ducem în vacanţă.

- Ce fel de reparaţie faceţi?

- Cosmetic, uşi, tapete.

- Aţi plănuit bugetul?

- Nu prea, trebuie să luăm şi credite.''



''Am scos teracota de pe jos, am dat jos de pe pereţi, vrem să modernizăm. Am cumpărat apartamentul ceva timp în urmă şi respectiv vrem ceva modern.''



''Dacă va fi necesar şi tapetele le vom schimba.

- La odihnă plecaţi anul acesta? Dacă se vor deschide hotarele poate.''



Liliana Munteanu este manager pe achiziţii la un magazin de materiale de construcţii și spune că anul acesta sezonul reparațiilor a început încă în luna mai:



''Mulţi moldoveni au renunţat la vacanţă. Cele mai solicitate produse sunt amestecurile uscate şi vopselele, din instrumente sunt maşinile de tuns iarbă şi gazon, din sanitare este tehnica sanitară şi pentru amenajarea băi. ''



Dacă în alţi ani, unele magazine de materiale de construcţii ofereau reduceri în perioada verii, anul acesta, preţurile la unele produse s-au dublat.