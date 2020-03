Măsuri sporite de dezinfectare în transportul public din Capitală. Ce fac şoferii şi ce spun pasagerii

Măsuri sporite de dezinfectare au loc în aceste zile în transportul public din Capitală. Şoferii şi taxatorii autobuzelor şi troleibuzelor spun că şterg suprafeţele cu soluţii speciale, după fiecare cursă. Măsuri similare au luat şi parcurile de taxi, unde sunt spălate maşinile, iar conducătorii sunt îndemnaţi să dezinfecteze suprafeţele după fiecare pasager.

Şoferii de maxi taxi declară că au şi ei soluţii dezinfectante, dar, nu toţi au vrut să ne arate dacă umblă la ele.

Odată ajunse în stația terminus, troleibuzele din Capitală trec un amplu proces de dezinfecţie. Se şterg cu soluţie specială butoanele de deschidere a uşilor, barele de susţinere şi scaunele.

De asemenea, podeaua troleibuzelor este spălată cu apă și clor.



"Mătur, stropesc pe jos și șterg barele cu clor. La masă le șterg eu, în timpul rotațiilor le șterg taxatorii. Spălăm mâinile după fiecare și avem dezinfectant pentru mâini", a explicat o şoferiţă.



Taxatorii și șoferii spun că respectă şi ei normele de igienă: "Cu săpun spălăm și atât, mai departe, aici e lucru cu bani și lucru cu oamenii, strănuți în cot".



De astăzi, toţi pasagerii troleibuzelor sunt anunţaţi prin intermediul difuzoarelor despre măsurile de protecție contra coronavirusului de tip nou.



Am mers şi la mai mulţi şoferi de maxi-taxi ca să vedem cum are loc procesul de dezinfecţie a microbuzelor, dar, aceştia nu au vrut să ne arate cum are loc acest lucru:



"Este soluție care ne-a recomandat-o o firmă, o dizolvăm cu clor și cu apă și facem dimineața și pe parcursul zilei facem încă o dată și seara deja".



"Avem șervețele, soluție dezinfectantă. Când ajungem în stația terminus, neapărat curățăm".



Și companiile de taxi au recurs la măsurile de protecție și prevenire a răspândirii virusului COVID-19. Aici, înainte de plecare, șoferilor le este verificată temperatura corpului și li se administrează o doză de vitamina C.



"Am șervețele umede care sunt pe bază de spirt, alcool, șterg mânerele la mașină, îmi șterg mâinile, șterg volanul, șterg tot ce ma în față. Dimineața acasă mă spăl cu săpun evident", a spus un bărbat.



"Ștergem mai des unde ne apucăm de mânere, Când mergem, acuma timpul e mai cald afară și mergem cu geamurile să aerisească, să fie aerisire mai multă", a explicat un alt bărbat.



Locuitorii Capitalei, care zilnic circulă cu transportul public și se supun riscului de infectare, spun că se protejează la maximum cum pot:



"Gelul antiseptic este cu mine și am încredere că se face curățarea așa cum trebuie și lumea este responsabilă și atentă".



"Este puțină frică, dar totuși trebuie să ne spălăm mai des pe mâini și antibacterian să folosim, eu îl am în geantă permanent și tot timpul după ce ies din troleibuz, când intru să mă folosesc".



Într-o conferinţă de presă, ministrul Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu i-a îndemnat pe oameni să evite locurile aglomerate, iar după posibilitate să parcurgă distanţe scurte cu transportul public.