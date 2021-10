Măsuri epidemiologice ignorate, în pofida avertizărilor și amenzilor

Poliția trage un semnal de alarmă. De la începutul lunii, oamenii legii au întocmit aproximativ 800 de procese verbale celor care au încălcat regulile epidemiologice. Media zilnică e de 70 de procese verbale. Cel mai frecvent sunt date amenzi pentru lipsa măştii de protecție și pentru nerespectarea distanței sociale.Potrivit poliției, cele mai multe încălcări ale măsurilor epidemiologice au fost depistate în municipiul Chișinău. Ne-am convins şi noi de acest lucru: în orele de vârf, transportul public este arhiplin, iar oamenii nu poartă intenționat masca.”- De ce nu o purtați?- Nu vreau. Am uitat-o.- De ce nu doriți?- Că plouă afară, ce pot să zic.- Cunoașteți că riscați amendă?- Ei, mare amendă.”Unii chiar au fost indignați și au bruscat echipa de filmare.”- Dacă sunt în loc public, poate să mă dezbrac goală ca să mă filmați. Nerușinato. Du-te, te rog, acasă și te ocupă cu altceva.- Eu vă rog frumos să vă calmați.- Nu fă fără voie. Bun? Fără voie nu mă filma.”Unii locuitorii ai Capitalei au şi explicații pentru ignorarea restricțiilor.”- Vreau să respir normal.- Păi sunteți în transport public, e aglomerație. Nu vă este frică?- Nu. Dumneavoastră credeți că ajută? Masca nu ajută la protejarea de virus.””- Acuș pun, că doar m-am urcat.- Dar de ce nu ați purtat-o până acum?- Am pus-o aici...”Taxatorii le fac observație oamenilor, însă ajung uneori să fie insultaţi.”Eu la trei uși nu pot să stau. Care doresc îmbracă, care nu, nu îmbracă. Eu la trei uși nu pot să stau și să le zic să îmbrace masca.””- Ei nu înțeleg ce înseamnă să nimerești în spital. Majoritatea sunt obraznici.- Și ce vă spun atunci când le faceți observație?- Majoritatea zic că nu se tem și că sunt vaccinați.””Le zic să pună masca. Trebuie să repet de zece ori și dacă unul și-o pune, e bine. Aici trebuie să meargă poliția în troleibuz și pe fiecare să-l amendeze. Atunci o să înțeleagă.”La piața centrală, regulile sunt doar pe hârtie. Deşi e aglomeraţie, cumpărătorii și vânzătorii poartă masca mai mult ca un accesoriu.”- De ce nu purtați masca de protecție?- Doamna, când plouă nu se poartă masca.””Dați-mi pace. Care boală?””... Că mă sufoc.””- Cum nu am purtat-o? Stă pe nas.- Era sub nas.- O căzut. Hai era sub nas. O căzut.””Nu de mult am scos-o, doamnă. Nu... ””- Vedeți că mănânc o plăcintă?- Păi mâncați în piață. Aici este aglomerație. Nu vă este frică?- Nu.”Cei din administraţia pieței au observat echipa de filmare, iar un inspector a început să facă oamenilor observaţie la portavoce.”Purtăm masca corect în teritoriul pieței. Domnul, nu sub barbă. Domnul, nu da din mână. La gură și la nas.”În perioada 7-10 octombrie, oamenii legii au verificat 64 de agenți economici, iar 41 au fost amendați deoarece au permis accesul clienţilor fără certificate COVID.”O să scoatem polițiști care o să muncească și ziua și noaptea în ture. Anume pentru a verifica cum se respectă în localuri, pe străzi, în transport public și venim cu recomandarea și insistența la persoane: să purtați cu dumneavoastră obligatoriu un act de identitate, să aveți în format electronic acel certificat COVID, să purtați masca unde este loc public și e aglomerație.”, a spus Daniel Mazepa, șef secție INSP.Persoanele fizice care încalcă regulile epidemiologice riscă până la cinci mii de lei amendă, iar cele juridice până la 35 de mii de lei.