Măsuri de protecţie împotriva virusurilor în transportul public. Autobuzele şi troleibuzele, spălate şi dezinfectate

Primăria Chişinău luptă cu virusurile din autobuze şi troleibuze. Saloanele acestora sunt prelucrate cu dezinfectant, iar habitaclurile sunt aerisite, pentru a împiedica răspândirea agenților patogeni.

În parcurile de troleibuze din Capitală, mijloacele de transport sunt spălate şi dezinfectate iarna de câteva ori pe zi.

"Pe parcursul zilei, la sfârşit de fiecare rută, se face aerisirea salonului unităţii de transport şi se prelucrează barele şi mânerele cu substanţe dezinfectante. Aceste măsuri sunt întreprinse pe perioada epidemică care a fost declarată în Republica Moldova", a afirmat medicul Regia Transport Electric Chişinău, Antonina Buciuşcanu.

Astfel, angajaţii au mai mult de lucru.

"Acţionăm asupra barelor, panelurilor, marginile la scaune le ştergem ca să nu se răspândească boala. De unde se ţin oamenii cu mâna. Facem totul ca salonul să fie curat şi bine aerisit".

Şi autobuzele care circulă prin Capitală sunt spălate atent, doar că mai rar. Din lipsă de timp, procedura se face odată pe zi.

"În fiecare zi se dezinfectează. Iaca aşa pastile, o pastilă la zece litri de apă", a menţionat şeful Secţiei Deservire tehnică şi spălătorie mecanizată, Nicolae Goţonagă.

Pe timp de zi sunt două angajate care spală mijloacele de transport, iar seara - şapte. În această perioadă, autobuzele se spală mai rar decât troleibuzele, dar angajaţii spun că oricum acestea sunt curate.

"Când vine autobuzul de la serviciu, când termină ziua de lucru, intră pe aici şi este spălat bine pe exterior, sticla din faţă, cea din urmă, discurile. După asta, trecem înăuntru. Spălăm colbul pe la ferestre şi la urmă, cu soluţie ştergem barele, facem dezinfecţie cu soluţie specială".

Unii pasageri spun că măsurile luate pentru a opri răspândirea virusurilor sunt suficiente, pe când alţii spun că nu.

"Dacă ştergi mai des, faci puţină dezinfecţie şi desigur, ajută".

"Nu ştiu cât de adevărate sunt lucrurile. Marţea trecută am mers în troleibuz şi am venit cu un virus că nu pot scăpa de el. Chiar în troleibuz şi în rutieră am mers şi m-am întors acasă cu lacrimi în ochi şi nasul... şi a trebuit să merg la farmacie".

"În ţară la noi este foarte periculos, deoarece igiena nu se respectă. Oricum, este necesar să punem mâna pe bară în troleibuz, nu avem încotro. Pericolul este oricum şi nu avem ce să facem".

Pe lângă asta, angajaţii Regiei Transport Electric şi ai Parcului de Autobuze sunt verificaţi înainte de a începe lucrul, iar cei care se simt rău sau au simptome de boală sunt trimişi acasă.

Datele Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică arată că, săptămâna trecută, au fost înregistrate cu 12 la sută mai multe infecţii acute ale căilor respiratorii decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Pentru a nu ne molipsi de viroze sau gripă, trebuie să luăm măsuri fiecare dintre noi. Specialiştii spun că cel mai important este să ne spălăm pe mâini cât mai des şi să acoperim nasul şi gura cu şerveţele de unică folosinţă în timpul tusei şi strănutului.