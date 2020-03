Măsuri de precauţie în Parlament. Ce fac deputaţii moldoveni pentru a se proteja de coronavirus

În timp ce unii aleşi ai poporului le folosesc cu încredere, alţii şi-au adus de acasă propriile produse dezinfectante."Trebuie să respectăm igiena şi să ne protejăm de coronavirus. E vorba de viaţa, de sănătatea noastră", a menţionat Iurie Reniţă, deputatul PPDA."Trebuie să ne spălăm pe mâini cât mai des. Port cu mine o soluţie dezinfectantă. Din păcate nu am reuşit s-o folosesc pe cea de aici", a punctat Gaik Vartanean, deputat PSRM."Orice măsuri sunt binevenite, eu încă nu am reuşit, eu încerc să spăl mâinele cât de des pot. Şi asta îi spun băiețelului meu, Ionel, care astăzi cu mine la serviciu, pentru, din păcate nu am avut cu cine să-l las", a precizat Mihai Popşoi, deputat PAS."Vor fi nişte medici, care vor asista colegii din securitate. Ei vor oferi serviciile pentru a atrage atenţia vizitatorilor, inclusiv a funcţionarilor şi deputaţilor că există această posibilitate. E vorba mai mult de comunicare, decât de atenționare", a declarat Igor Klipii, secretar general adjunct al Parlamentului.În schimb, deputaţii şi-au suspendat deplasările de serviciu.