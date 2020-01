Măsură anti-coronavirus pe aeroport: Bidonul de apă pus pe cap (GALERIE FOTO)

De teama coronavirusului, persoanele care în această perioadă ajung în zone aglomerate, cu risc, își iau măsuri suplimentare de protecție. Pentru că masca aplicată în dreptul nasului și a gurii nu mai pare sigură acum, când isteria virusului din China a cuprins tot globul, oamenii improvizează și se apără împotriva bolii cu ce au la îndemână.Chinezii au găsit o metodă care a ajuns rapid și pe continentul american: bidonul de apă pus pe cap. Mai mulți pasageri aflați într-un aeroport din China au fost fotografiați cu bidoanele pe cap. Imaginea a ajuns pe Twitter și s-a viralizat.După o zi, o pasageră aflată pe aeroportul in Vancouver, Canada, a adoptat aceeași metodă. Comisia Națională de Sănătate din China a anunțat miercuri dimineață că 132 persoane au decedat în urma epidemiei cu noul coronavirus, iar alte 1.459 de cazuri au fost confirmate, astfel că numărul total a ajuns la 5.974, informează site-ul agenției de știri Reuters.Bilanțul anterior, comunicat marți dimineață, indica 106 de decese și 4.515 de cazuri.Se crede că noul virus ar fi apărut anul trecut într-o piață în care se vindeau fructe de mare din centrul orașului Wuhan, care vindea ilegal pește și apoi s-a extins în alte orașe din China, inclusiv Beijing și Shanghai, precum și în alte țări: Statele Unite, Arabia Saudită, Singapore, Thailanda, Nepal, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Franța și Canada.Noul coronavirus, depistat inițial în orașul Wuhan, este contagios și în perioada de incubație - înainte de apariția simptomelor, lucru ce îngreunează eforturile de stopare a răspândirii bolii, potrivit oficialilor chinezi.În contextul agravării epidemiei cu coronavirus, Ministerul Educației din China a anunțat la începutul săptămânii că va amâna începerea noului semestru școlar, pe termen nedeterminat.De asemenea, autoritățile au decis duminică să prelungească cu trei zile vacanța de Anul Nou Lunar, care inițial trebuia să se încheie pe 30 ianuarie. Măsura are drept scop să limiteze fluxurile de populație și să țină sub control epidemia, scrie digi24.ro