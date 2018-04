Maşinile de mare tonaj care trec prin satul Bulboaca sunt inspectate de inspectorii ANTA

Inspectorii ANTA au început să verifice maşinile de mare tonaj care trec prin satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Camioanele a căror greutate depăşeşte 12 tone sunt redirecţionate pe drumul de ocolire.



"Masa totală dumnealui acum are 39 de tone 700. Dumnealui este obligat s-o ia numai conform semnului circulaţiei rutiere la dreapta, în caz contrar va fi pedepsit, conform Codului Contravenţional", a declarat Tudor Banari, inspector principal ANTA.



"Prin Bulboaca direct nu am mers niciodată, pentru că semnatorul "12 tone". Cu golul se poate pe acolo cu 30 de kilometri pe oră, încetişor mergem prin sat", a spus un şofer.



A fost instalat şi un cântar pentru camioane. Potrivit legislaţiei, pe drumurile naţionale au voie să se deplaseze mașini a căror masă nu depăşeşte 40 de tone.



Un şofer va fi amendat, deoarece greutatea pe o axă a depăşit norma admisă.



"Eu încarc masa totală, sunt 40 de tone şi gata. -Acum veţi fi nevoit să achitaţi amendă. - O să achităm, ce o să facem", a afirmat un şofer.



La intrarea în localitate este prezent şi un echipaj INP.



"La moment, maşinile de mare tonaj nu prea circulă pe tronsonul dat de drum, dacă circulă sunt limitatoare de greutate, pentru care lucrăm. Sunt documentaţi, dacă încalcă", a declarat Alexandru Colbasiuc, inspector INP.



Aceste măsuri au fost luate la solicitarea ministrului Economiei, după ce localnicii s-au plâns că pe pereţii caselor le apar fisuri din cauza maşinilor de mare tonaj.

Oamenii susţin că deciziile luate sunt necesare:



"Normal că e bine, dar să vedem pe urmă ce o să fie. Aşteptăm ca să fie bine."



"Ei merg cu viteza mare, dacă observaţi, acum nu-i, dar merg cu o viteză de Doamne fereşte."



Acum două săptămâni, echipa Publika TV a filmat un reportaj despre problema locuitorilor satului Bulboaca.