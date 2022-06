Maşinile civililor, transformate în vehicule de război. Mecanicii din Ucraina reconstruiesc automobilele

"Aici a fost o uşă care se deschidea în sus. Noi am scos tot, am adăugat scaune pe bancheta din spate şi am făcut nişte găuri ca să poată fi efectuate împuşcături."De la începutul invaziei ruse în Ucraina, mecanicii au reuşit să reconstruiască în jur de 30 de maşini."Scopul este de a face maşina mai puţin gălăgioasă ca să nu poate fi descoperită în locurile în care trebuie să ajungă."Soldaţii spun că maşinile readaptate le sunt foarte utlie."Astăzi ne luăm maşina şi plecăm înapoi pe front ca să ne ocupăm poziţiile. Vom lucra în beneficiul ţării noastre."În ultima perioadă tot mai mulţi ucraineni vor să le vină în ajutor soldaţilor şi îşi donează maşinile pentru a fi reutilate şi folosite pe front.