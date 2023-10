Mașini în FLĂCĂRI! 32 de morți și 60 de răniți într-un grav accident pe o autostradă din Egipt (VIDEO)

32 de oameni au murit și 60 au fost răniți după ce un microbuz cu pasageri și mai multe mașini s-au izbit pe o autostradă din Egipt, scrie Reuters, citează digi24.ro.

Accidentul a avut loc în regiunea Beheira, pe o autostradă care face legătura dintre Cairo și Alexandria. Din pimele informații, o scurgere de ulei de la o mașină a provocat coliziunea cu celelalte vehicule care au luat foc, a transmis presa locală, citând surse din poliție.

La fața locului s-au deplasat ambulanțe pentru a-i duce pe răniți la spital.

Pe rețelele sociale au apărut imagini în care se văd un tir, un microbuz și mai multe mașini în flăcări, în zonă fiind un fum dens și negru.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Egipt, unde drumurile nu sunt întreținute, iar șoferii încalcă deseuri regulile din Codul Rutier. Oficial, aproximativ 7.000 de oameni au murit în accidente rutiere în 2021, în Egipt.





A multi-vehicle crash in Egypt’s Beheira governorate kills 28 and wounds 60 others pic.twitter.com/LuTJoFWYmp