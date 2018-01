MAŞINA-GEAMANTAN! Un bărbat a găsit soluţia pentru a scăpa de aglomeraţia din marile oraşe

Un tânăr din Bosnia a găsit soluţia pentru a scăpa de aglomeraţia din marile oraşe. El a inventat... maşina-geamantan, pe care o poţi plia şi o poţi trage după tine pentru a scăpa de ambuteiaje.



Elvis Cero este inginer mecanic şi lucrează la o mică firmă din Mostar. Acum 2 ani i-a venit ideea unui vehicul electric care să nu incomodeze prea mult traficul. A făcut mai multe schiţe până când a ajuns la o variantă care i-a plăcut. Maşina poate fi pliată într-un minut şi poate fi transportată ca un troller cu roţi.



"La început era doar un desen pe computer, un model virtual. Ca să construiesc acest vehicul am avut nevoie de aproximativ jumătate de an", a spus Elvis Cero.



Pentru că nu avea prea mulţi bani, Elvis a apelat la patronul său. Acesta l-a ajutat să achiziționeze produsele necesare.



"Am folosit cele mai utile şi mai ieftine materiale care sunt disponibile oriunde. Vehiculul e construit din aluminiu şi ţevi metalice. Şi materialul textil care îl acoperă e foarte răspândit", a menţionat bărbatul.



Maşina-geamantan costă în jur de 2.700 de euro, cam cât un scuter. Şi pentru că vehiculul e foarte uşor, bateria are o autonomie de până la 5 ore, în funcţie de greutatea şoferului. Elvis vrea acum să convingă un investitor să ofere bani pentru producţia comercială.